Sadece birkaç harf yazarak pek çok işi yaptırabildiğimiz Raycast yeni platformlara yayılıyor.

Mac kullanıcıları için vazgeçilmez olan programlar arasında Raycast de yer alıyor. İlk çıktığında sadece bir başlatıcı olan program, Apple'ın kendi Spotlight aracından daha hızlı ve daha iyi olmasıyla kullanıcıların gönlündeki yerini sağlamlaştırmıştı. Raycast sayesinde uygulamalar ile daha fazla etkileşim gerçekleştirmek mümkün olurken yapay zekâ ile sohbet etmek ya da pencereleri yönetmek gibi özelliklere de sahipti.

Raycast şimdi Mac dışındaki cihazlarda da kullanılabilir olacak. Firmadan yapılan açıklamaya göre uygulama, önümüzdeki dönemde Windows ve iOS cihazlara da gelecek. Raycast CEO'su Thomas Paul Mann, her iki versiyonun da şu anda geliştirme aşamasında olduğunu ve gelecek yıl yayımlanacağını duyurdu.

Raycast'ın esas odağı Windows

Mann, Windows versiyonunun büyük oranda Mac versiyon gibi gözükmesini ve çalışmasını istediğini belirtiyor. Raycast CEO'su ayrıca, Windows'un uygulamaya daha fazla şeye erişim imkânı vermesini beklediğini ifade ediyor. Windows için "Pazarın geri kalanına ulaşıyor, değil mi?" diyen Mann, “Bence bir Windows makinesi kullanmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlamak oldukça heyecan verici.” ifadesini kullandı. Hâliyle firma, Windows versiyona ayrı bir özen gösteriyor.

Öte yandan Raycast'in mobil ortama entegrasyonu ise daha zorlu bir meydan okuma olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda Mann, "Sistem genelinde entegre olmak istiyorsunuz ancak bunu yapabileceğiniz çok fazla yol yol. Biraz yaratıcı olmanız gerekiyor." açıklamasında bulundu. Raycast'in iOS versiyonu, en azından bu aşamada tam özellikli bir başlatıcıdan ziyade bir yardımcı uygulama olacak.

Raycast, yeni ürünlerle birlikte 30 milyon dolarlık bir yatırım aldığını da duyurdu. Yapılan basın açıklamasında ise Raycast'in, bilgisayar kullanıcıları için gereksiz işleri ve bağlam değişikliklerini ortadan kaldırmayı amaçladığı belirtildi.