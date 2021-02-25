Popile isimli yerli bir girişim, kişilerin kendileri ya da sevdikleri için ünlülerden tebrik mesajları alabilmesini mümkün kılıyor. Üstelik videolar için ödenen ücretlerin bir kısmı, seçilen sivil toplum kuruluşlarına bağışlanıyor.

2000’li yılların ortalarına kadar “ünlü” olarak tanımlanan kişiler televizyonlarda, gazetelerde ya da dergilerde karşımıza çıkan, hiçbir şekilde iletişim kuramadığımız kişilerdi. Ancak internet ve özellikle sosyal medya bu durumu tamamıyla değiştirmiş durumda. Sosyal medya platformları sayesinde oturduğunuz yerden istediğiniz ünlüye mesajınızı gönderebiliyorsunuz. Ancak hala asıl sansasyon, ünlüler size mesaj gönderdiğinde oluyor.

Popile isimli bir yerli girişim, ünlüler ile hayranları arasında bir etkileşim imkanı sunuyor. Ancak Popile’nin ortaya koymuş olduğu fark, hayranların ünlülere değil, ünlülerin hayranlara mesaj gönderiyor olması. Üstelik bu mesaj “alışverişi” sırasında hem mesajı gönderen ünlüler hem de mesajı alan hayranlar sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunabiliyorlar.

Popile nasıl kullanılır?

İlk olarak Popile’nin web sitesine girip, size ya da sevdiğiniz kişiye mesaj göndermesini istediğiniz ünlüyü seçiyorsunuz. Ardından söz konusu ünlüden video istemek için ödeme yapıyorsunuz. Ödemenin ardından seçilen ünlü, 7 gün içinde videoyu hazırlıyor ve talebe dair fatura ve diğer gelişmeler e-posta üzerinden talep eden kişiye iletiliyor.

Video hazır olduğunda talep eden kişiye hem SMS hem de bir e-posta gönderiliyor. Dahası, sipariş tamamlandıktan sonra video talep eden kişi, gerçekleştirdiği ödemenin bir kısmının bağışlanacağı sivil toplum kuruluşunu da kendisi seçiyor. Videonun hazırlanamaması söz konusu olduğunda ise ödenen ücret, 5 ila 7 gün içerisinde iade ediliyor.

Kemal Tepret, Mete Acar, İsmet Berkay Çelik, Ertuğrul Uçar ve Oğulcan Tümdoğan tarafından geliştirilen ve yürütülen Popile, Aralık 2020’de hizmete girdi ve açıklanan bilgilere göre ekip, geliştirme aşamasında herhangi bir hazır altyapı kullanmadı. Şu anda 17 farklı ünlüden tebrik mesajı videosu almanın mümkün olduğu Popile, portföyünü ilerleyen dönemde genişletmeyi hedefliyor.