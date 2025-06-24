Windows 11'e Geçmek İstemeyenlere Müjde: Windows 10 Bir Yıl Daha Güncelleme Alacak (Ama Bir Şartla)

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Windows 11'e geçmek istemeyen mevcut Windows 10 kullanıcılarının bir yıl daha güncelleme alabileceği yeni bir yöntem duyuruldu.

Microsoft uzun zamandır Windows 10 kullanıcılarını Windows 11’e geçmeye ikna etmeye çalışıyor ama çoğu kullanıcı işletim sistemini yükseltmeye meyilli değil. Bu inat her ne kadar Microsoft’un sabrını zorlasa da sonunda kullanıcılar için biraz olsun nefes aldıracak bir gelişme yaşandı.

Windows 10, bu yıl Temmuz’da 10 yaşına giriyor ve son açıklamaya göre önümüzdeki Ekim ayında resmî desteği sona erecek. Bugün ise Microsoft, bazı şartlarla bu tarihi biraz esnetmeye karar verdi.

Bilgisayar ayarlarınızı OneDrive ile yedeklemeniz yeterli

Eğer bilgisayar ayarlarınızı OneDrive ile yedeklerseniz, Microsoft’un sunduğu “Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri” programından ücretsiz faydalanabileceksiniz. Normalde yıllık 30 dolar olan bu hizmet, ilk yıl için ücretsiz olacak. Alternatif olarak bu hak için Edge tarayıcısını kullanarak kazanabileceğiniz 1000 Microsoft Rewards puanı da kullanabilirsiniz.

Bu yöntemleri tercih etmeyenler içinse desteği 13 Ekim 2026’ya kadar uzatmanın maliyeti 30 dolar olacak. Büyük şirketlerin ise farklı anlaşma ve esneklik şansları var ama bireysel kullanıcılar için 15 Ekim 2025 hâlâ kritik bir tarih.

Yine de bu, tüm desteğin tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Microsoft, Windows 10’daki Defender antivirüs programını 2028’e kadar güncellemeye devam edecek. Yani temel güvenlik önlemleri bir süre daha sizi koruyacak.

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Peki siz Windows 11'e geçmeyi düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak : https://www.pcworld.com/article/2826177/windows-10-gets-an-extra-year-of-free-security-updates-with-caveats.html
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