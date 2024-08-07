Zoom, geçtiğimiz yıl tanıttığı "Zoom Docs" isimli Google Docs ve Microsoft Office rakibi hizmetini kullanıma sundu. Kullanıcılara herhangi bir aksama olmadan ortak çalışma sağlayan bu hizmet, yapay zekâdan da destek alıyor.

Görüntülü görüşme platformuyla akıllara kazınan Zoom, geçtiğimiz yıl Docs ismini verdiği bir yenilik getireceğini duyurmuştu. Bu özellik, direkt olarak Microsoft Office ve Google Dokümanlar gibi hizmetlere rakip olacaktı.

Şimdi ise Zoom Docs hakkında beklenen açıklama geldi. Şirket, yeni hizmetini resmen kullanıcılara sunmaya başladı.

Zoom Docs, yapay zekâ desteğiyle kullanıcılara gelişmiş bir ortak çalışma deneyimi sunmayı amaçlıyor

Zoom Docs, yapay zekâ ve toplantı odaklı bir hizmet olarak karşımıza çıkacak. Şirket, yeni hizmetine kendi yapay zekâ aracı AI Companion’ı entegre etmiş. Bu araç, kullanıcılar için bir asistan görevi görüyor. Toplantıları ve konuşmaları özetleme, sizin yerinize metin yazma, düzenleme, dokümanlarda tablo oluşturma ve daha birçok işlevi yerine getirebiliyor.

Bu şekilde hem üretkenlik hem de yaratıcılık amaçlı bir metin odaklı yazılım sunulması amaçlıyor. Zaten şirket de hizmetinin geleneksel yazma araçlarından bu şekilde ayrıldığını ifade ediyor.

Yeni hizmetle birlikte kullanıcılar, toplantılar sırasında görüşmeden hiç ayrılmadan belge oluşturabiliyorlar. Böylece gerçek zamanlı olarak belgelerde düzenleme yapılabiliyor ve ortak bir çalışma alanı oluşturuluyor. Zoom Docs üzerinden toplantı planlamak da mümkün.

Zoom Docs, ücretli Zoom Workplace kullanıcılarına herhangi bir ek ücret ödemeye gerek kalmadan sunuldu. Ücretsiz kullanıcılar ise günlük 10 paylaşılabilir belge limiti ve sınırsız kişisel belge ile kullanabilecekler.