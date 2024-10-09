Microsoft'un bulut depolama uygulaması OneDrive, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayan güncellemelere kavuşuyor.

Microsoft'un OneDrive depolama hizmeti yakın zamanda daha gelişmiş bir arama deneyimi, yeni mobil uygulama, renkli klasörler gibi yeniliklere kavuşacak. Ayrıca firmanın tüm ticari müşterileri OneDrive'da Copilot desteğine kavuşacak.

OneDrive Ürün Başkan Yardımcısı Jason Moore, "Geliştirilmiş arama deneyimimiz bir devrim niteliğinde. Yeni filtre kontrolleri ve daha ayrıntılı sonuçlarla, dosyanızı veya klasörünüzü nerede depolandığından bağımsız olarak —ister OneDrive’da, ister paylaşılan bir kitaplıkta, ister bir ekip arkadaşınızın klasöründe olsun— daha hızlı ve kolay bir şekilde bulabilirsiniz.” açıklamasında bulundu.

Microsoft yeniliklere doymadı

Microsoft, OneDrive'ın arama performansını arttıracak ve yeni filtre kontrolleri ve daha detaylı arama sonuçlarıyla klasörleri daha hızlı bulmayı sağlayacak. Ayrıca renkli klasörler artık Windows Dosya Gezgini'nde de görülebilecek ve OneDrive web sürümünde karşımıza çıkacak. 2025 yılının ortalarına kadar da OneDrive'daki belgeler kitaplığı deneyimi büyük oranda geliştirilecek. Bu özelliğin performans ve güvenliği arttırılacak, büyük veriler daha kolay filtrelenebilecek. Ayrıca görünümler özelleştirilebilecek.

OneDrive'ın iOS ve Android mobil uygulamaları da yenilenecek. Yeni uygulamada fotoğraflar, albümler, kişiler ve favoriler öne çıkarılacak. Ayrıca doğal dil ile arama özelliği de gelecek, yani "Köpekle kedinin oynadığı fotoğraf" yazdığınızda OneDrive o fotoğrafı bulabilecek. Diğer bulut hizmetlerinden de fotoğraf içe aktarmak mümkün olacak.

OneDrive ilk aşamada tüm ticari kullanıcılarına Copilot özelliğini sunmaya başlarken ileride özel yapay zekâ asistanlar da sunulacak. Gelecek yapay zekâ özellikleri arasında fotoğrafları anlara, hobilere ya da koleksiyonlara göre gruplama özelliği yer alacak. Bu görünümler kişiselleştirilebilecek. Yeni fotoğraf deneyimi ile Microsoft Designer da OneDrive ile entegre edilecek ve bilgisayar, web ve macOS üzerinden kullanılabilecek.

Microsoft bu yeni özellikleri OneDrive'a 2024'ün sonlarından 2025'e yayılacak şekilde getirecek.