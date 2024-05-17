ChatGPT için yeni ve aşırı kullanışlı bir özellik üzerinde çalışıldığı tespit edildi. Edinilen bilgiye göre kullanıcılar, çok yakında Google Drive ve Microsoft OneDrive üzerinden ChatGPT'ye dosya yükleyebilecekler.

Dünyanın en popüler yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. OpenAI'ın, ChatGPT için Google Drive ve Microsoft OneDrive için bir entegrasyon çalışması içinde olduğu tespit edildi. Bu durum, kullanıcılar için bulunmaz bir nimet olacak gibi görünüyor.

ChatGPT kullanan tüketiciler, sohbet botuna dosya yüklemeleri yapabiliyorlar. Ancak şu bir gerçek ki artık kişisel bilgisayarlarımızın depolama birimleri yerine Google Drive ve Microsoft OneDrive gibi bulut tabanlı hizmetler kullanıyoruz. İşte ChatGPT'nin üzerinde çalıştığı yeni özellik tam da bu noktada devreye girecek. Kullanıcılar, buluttaki dosyalarını hızlıca ChatGPT'ye aktarabilecekler.

ChatGPT'nin yeni özelliği işte böyle görünecek

ChatGPT'nin yeni özelliği, hâlihazırda herkesin ulaşabildiği ataş simgesinin içerisinde kendini gösterecek. Kullanıcı bu simgeye tıkladığı zaman "Add from Google Drive" şeklinde bir seçenek görecek. Buna tıklayan kullanıcı, kendi Google Drive hesabına ulaşacak ve istediği dosyayı seçip, ChatGPT'ye aktarmış olacak.

Ancak bu özellikten faydalanmak isteyen kullanıcılar için önemli bir şart olacak. ChatGPT'ye Google Drive veya Microsoft OneDrive entegre etmek için ilgili hesaplarınızı bağlamanız gerekecek. Yapılan incelemelerde, bunun için de Ayarlar bölümüne yeni bir hesap bağlama seçeneğinin ekleneceği tespit edildi.

OpenAI, ChatGPT'nin yeni özelliği hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca, yeni özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı gibi bilgiler henüz gizemini koruyor. Ancak sürecin uzatılması beklenmiyor.