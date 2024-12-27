Microsoft ile OpenAI'ın geçtiğimiz yıl bir mutabakat zaptı imzaladıkları ortaya çıktı. İki dev firma, bu mutabakat zaptında yapay genel zekâ için dikkat çekici bir tanımlama yapıyorlardı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft ile yapay zekâ sektörünün öncüsü OpenAI'ın, geçtiğimiz yıl bir mutabakat zaptı imzaladıkları ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre iki dev şirket, bu mutabakat zaptında yapay genel zekâyı tanımlamışlardı.

The Information'ın edindiği bilgilere göre Microsoft ile OpenAI, yapay genel zekâyı "100 milyar dolar kâr ettirecek bir sistem" olarak tanımlıyorlardı. Tabii en azından bugüne dek yapılan resmî açıklamalara göre hiç kimse, genel yapay zekâya ulaşabilmiş durumda değil.

OpenAI, içeride farklı dışarıda farklı davranıyor gibi görünüyor

Burada dikkat çeken detaylardan biri, OpenAI'ın tavrı. Şirket, Microsoft ile böyle bir mutabakat zaptı imzalamış olsa da resmî internet sitesinde başka bir ağızdan konuşuyor. OpenAI'ın internet sitesinde, yapay genel zekâ için "ekonomik açıdan en değerli işlerde insanlardan daha iyi performans gösteren, son derece otonom bir sistem" ifadesini kullanıyor.

Ne OpenAI ne de Microsoft, The Information'ın ulaştığı bilgilerle ilgili açıklama yapmadı. Ancak bu gelişme, milyarder iş insanı Elon Musk'ın ekmeğine yağ sürecek gibi görünüyor. Zira Musk, OpenAI'ın kâr amacı güden bir firmaya dönüşmesine şiddetle karşı çıkıyordu. Hâl böyle olunca iş insanı, eline geçen fırsatı mutlaka değerlendirecektir.