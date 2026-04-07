İran, ABD'yi OpenAI'ın Orta Doğu'daki 30 Milyar Dolarlık Veri Merkezini Yok Etmekle Tehdit Etti

İranlı yetkililer tarafından yayımlanan yeni bir videoda ABD'ye karşı, OpenAI'a ait 30 milyar dolarlık veri merkezi olan Stargate'i yok etme tehdidinde bulunuldu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

İran ile ABD arasındaki gerilim yeni ve dikkat çekici bir boyuta taşındı. İran Devrim Muhafızları, ABD’ye yönelik sert bir uyarıda bulunarak, olası bir saldırıya karşı “tam ve mutlak yok etme” tehdidinde bulundu. Bu tehdidin hedeflerinden biri ise Abu Dabi’de bulunan ve OpenAI tarafından geliştirilen dev Stargate yapay zekâ veri merkezi.

İranlı yetkililer tarafından yayımlanan videoda, ABD’nin İran’ın enerji altyapısına zarar vermesi durumunda misilleme yapılacağı ifade edildi. Açıklamada ABD ve İsrail bağlantılı tüm enerji ve teknoloji altyapılarının hedef alınacağı belirtildi.

İran'ın hedefinde OpenAI'ın veri merkezi var

Videonun en dikkat çeken kısmında, Abu Dhabi yakınlarındaki dev Stargate veri merkezine odaklanılıyor. Uydu görüntüleriyle desteklenen görüntülerde, Google haritalarında “gizlenmiş” gibi görünen bu tesisin aslında İran tarafından izlendiği mesajı veriliyor.

Yaklaşık 30 milyar dolar değerindeki ve 1 gigawatt kapasiteye sahip bu veri merkezi, yapay zekâ altyapısının en kritik projelerinden biri olarak görülüyor.

Uzmanlara göre İran’ın bu tür açıklamaları bir güç gösterisi veya psikolojik baskı unsurundan ibaret çünkü İran son haftalarda NVIDIA, Microsoft, Apple ve Google gibi birçok büyük teknoloji şirketini de hedef göstermişti.

