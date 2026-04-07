OpenAI, "Yapay Zekâ Çağında Ekonomi" Raporu Yayımladı: "Daha Az Çalışıp Daha Fazla Kazanacağız"

OpenAI, uluslararası çapta politika değişiklikleri öneren yeni "Yapay Zekâ Çağında Ekonomi" raporunu yayımladı. Peki raporda ne gibi değişiklik önerileri ve öngörüler var?

OpenAI, yapay zekânın hızla gelişerek “süper zekâ” aşamasına yaklaşmasıyla birlikte, mevcut ekonomik ve sosyal sistemlerin yetersiz kalacağını savunan dikkat çekici bir politika belgesi yayımladı.

Rapora göre önümüzdeki yıllarda yapay zekâ sistemleri yalnızca basit görevleri değil, aylar süren projeleri de üstlenebilecek seviyeye ulaşacak. Bu dönüşüm, iş gücü, gelir dağılımı ve devlet politikalarında köklü değişimleri zorunlu kılacak.

Yapay zekânın gelecekte faydası kadar zararı da olacak

Belgede, yapay zekânın bilimsel keşifleri hızlandıracağı, üretkenliği artıracağı ve temel ürün ve hizmetlerin maliyetini düşüreceği vurgulanırken aynı zamanda iş kayıpları ve sektörlerin yok olması, gücün ve servetin az sayıda şirkette toplanması ve kötüye kullanım gibi ciddi risklere de dikkat çekiliyor.

OpenAI tam da bu nedenle “politikaların teknolojiye yetişememesi hâlinde büyük toplumsal zararlar doğabileceğini” belirtiyor ve birtakım politika değişiklikleri öneriyor.

OpenAI'dan yeni "sanayi politikası" çağrısı

OpenAI'a göre mevcut ekonomik sistemler bu dönüşümü yönetmek için yeterli değil.

OpenAI, tarihsel örnek olarak Sanayi Devrimi sonrası New Deal benzeri büyük ölçekli reformlara ihtiyaç olduğunu savunuyor. Önerilen politika değişiklikleri ise şu şekilde:

1. Yapay zekâya erişim hakkı

Yapay zekânın internet gibi temel bir altyapı hâline getirilmesi öneriliyor ve herkesin uygun fiyatlı ve yaygın şekilde yapay zekâya erişmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

2 . Vatandaşlara yapay zekâ geliri

OpenAI, bir “Kamu Varlık Fonu” kurulmasını öneriyor. Bu fon, yapay zekâ ekonomisinden elde edilen kazançları toplayacak ve vatandaşlara doğrudan gelir sağlayacak. Bu sayede yapay zekâ ile elde edilen zenginliğin sadece şirketlerde toplanması önlenmiş olacak.

3. Vergi sisteminin değişmesi

Rapora göre iş gücünden alınan vergiler azaltıldığında sermaye ile yapay zekâ kaynaklı kazançlar artacak. Bu yüzden şirket kârları ve sermaye kazançlarının daha fazla vergilendirilmesi ile “otomasyon vergisi” gibi yeni modellerin değerlendirilmesi öneriliyor.

4. Haftada 4 gün çalışma

Yapay zekâ verimliliği arttıkça daha kısa çalışma haftaları (örneğin 32 saat) ve aynı maaşla daha az çalışma gibi modellerin test edilmesi öneriliyor.

5. İş gücü dönüşümü ve yeni meslekler

Raporda özellikle sağlık ve bakım hizmetleri, eğitim ve toplumsal hizmetler gibi alanların gelecekte büyüyeceği belirtiliyor. Bu alanlar “insan odaklı işler” olarak özellikle vurgulanmış durumda.

OpenAI, bu raporu bir “nihai çözüm” olarak değil, küresel bir tartışmanın başlangıcı olarak sunduğunu belirtiyor. Şirketin nihai amacı, gelecekte araştırma hibeleri, politika çalışmaları ve uluslararası iş birlikleri ile bu tartışmayı daha da büyütmek yönünde.

