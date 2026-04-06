Dünyayı Kasıp Kavuran OpenClaw Yapay Zekâ Aracı, Artık Claude ile Kullanılamayacak (Ek Para Ödemek Gerekecek)

Anthropic, yaptığı bir açıklamayla Claude abonelerinin artık OpenClaw gibi üçüncü taraf araçlara ulaşmak için ek para ödemesi gerektiğini duyurdu.

OpenClaw isimli kodlama asistanı, son zamanlarda tüm dünyayı kasıp kavuran bir yapay zekâ aracı olmayı başarmıştı. OpenClaw dahil olmak üzere bazı üçüncü taraf yapay zekâ araçlarını Anthropic’in Claude aboneliği üzerinden kullanmak mümkündü. Ancak bu konuda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Anthropic, Claude Code abonelerine sunduğu üçüncü taraf araçlara bedavaya erişim imkânını artık vermeyeceğini açıkladı. Yani aboneler, ücretsiz bir şekilde OpenClaw gibi araçlara ulaşamayacak.

4 Nisan itibarıyla OpenClaw gibi araçlara erişmek için ekstra para istenmeye başladı

Anthropic tarafından gönderilen e-postaya göre artık Claude Code abonesi olan kullanıcıların OpenClaw gibi üçüncü taraf yapay zekâ uygulamalarına erişmesi için ekstra ücret ödemesi gerekecek. Normalde bunlar aboneliğe dahildi ve normal aylık ücret dışında ek para gerekmiyordu. Artık bu kalkıyor.

Yapay zekâ devinin yaptığı açıklamaya göre 4 Nisan itibarıyla bu karar yürürlüğe girdi. Claude aboneleri, şu anda OpenClaw’ı kullanmak istiyorlarsa ek para ödemeleri gerekiyor. Bu uygulama, Anthropic bünyesinde olmayan tüm üçüncü taraf araçlar için geçerli. Karar, OpenClaw yaratıcısı Peter Steinberger’ün Anthropic’in en büyük rakiplerinden biri olan OpenAI’a katıldığını açıklamasının ardından geliyor.