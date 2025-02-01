Microsoft, Paint'e de Copilot bölümü ekleyecek. Bu bölüm, tüm yapay zekâ özelliklerine tek bir kısımdan ulaşmanızı sağlayacak.

Yapay zekâ alanında en öne çıkan firmalardan olan Microsoft, Copilot modelini tüm hizmetlerine entegre etmeye çalışıyordu. Şimdi ise Copilot’u ekleneceği bir yer daha ortaya çıktı.

Şirketin ikonik çizim yazılımı Paint’e de çok yakında Copilot tuşu eklenecek. Bu özellik, şimdilik sadece Insider kullanıcılarında test ediliyor. İlerleyen dönemde tüm kullanıcılar için çıkış yapacak.

Tek bir bölümden tüm yapay zekâ özelliklerine ulaşabileceksiniz

Paint kullanıcıları, uygulamanın sağ üst köşesine bir Copilot simgesi eklendiğini görecekler. Bu kısım, tüm yapay zekâ özelliklerinin tek bir bölüm üzerinden erişilebilmesini sağlayacak ve büyük bir kullanım kolaylığı tanıyacak.

Copilot simgesine geldiğinizde objeleri silme, metin yoluyla görsel üretme, arka planı kaldırma, görsellerin tasarımını değiştirme gibi üretken yapay zekâ özelliklere tek tıkla ulaşabileceksiniz.

Microsoft’un klavyeden görev çubuğuna kadar Windows’un her yerine Copilot’u getirdiğini görmüştük. Paint de yeni özelliğiyle onlar arasına katıldı.