ABD’li yazılım devi Microsoft, Windows, macOS ve Linux işletim sistemleri için geliştiridiği test otomasyon platformu PowerShell’in yeni sürümünü yayınladı. Bir dizi yenilikle gelen PowerShell 7, eskisinden çok daha etkili bir deneyim sunuyor.

Microsoft, test otomasyon platformu ve kodlama dili PowerShell’in yeni versiyonu PowerShell 7’yi yayınladı. Windows 7, 8.1 ve 10'un yanı sıra, çeşitli macOS ve Linux işletim sistemleri için de kullanıma sunulan araç, yeni operatörler, cmdlet'ler ve boruhattı paralelleştirmesi de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik kazandı.

PowerShell 7, daha eski PowerShell sürümlerindeki kullanıcıların, yeni özelliklerden faydalanabilmeleri için geriye dönük uyumluluk da sunuyor. Microsoft, test aracının yeni versiyonu ile .NET Core 2.x sürümünden 3.1 sürümüne geçildiğini söylüyor.

Çok sayıda .NET Framework API'sinin yeniden dirilmesi sayesinde, mevcut Windows PowerShell modülleriyle gelişmiş bir geriye dönük uyumluluk özelliği sağlandığına vurgu yapan ABD’li şirket, PowerShell 7’nin Ubuntu, OpenSUSE, Fedora, Debian ve diğer Linux tabanlı platformlarla tamamen uyumlu olduğunu ifade ediyor.

Microsoft'un uzun vadeli planı ise PowerShell 7 ve Windows PowerShell arasında daha fazla uyumluluk sağlamak. Şirket, şu anda PowerShell 6.x tarafından desteklenen herhangi bir PowerShell modülünün, PowerShell 7'de otomatik olarak desteklendiğini söylüyor.

Microsoft ayrıca, PowerShell 7.1 üzerinde çalıştıklarını ve yakında ilk önizlemenin kullanıma sunulacağını aktardı. Microsoft’un test otomasyon platformu ve kodlama dili PowerShell 7’yi buradan indirebilirsiniz.