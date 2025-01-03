Microsoft Rewards kullanıcılarının hesapları beklenmedik bir şekilde askıya alındı. Kullanıcılar, yaşanan durumu sorguluyor ve açıklama bekliyor.

Microsoft Rewards, kullanıcılarının hesaplarını beklenmedik bir şekilde askıya almaya başladı. Dünya çapında yaşanan bu durum karşısında birçok kullanıcı şaşkınlık yaşadı. Kullanıcılar yaşanan bu sorunla ilgili Microsoft’tan açıklama bekliyor.

Microsoft Rewards, kullanıcıların çeşitli ödüller kazandığı ve arama yaparak para kazanabildiği bir platform olarak tanınıyor. 3 Ocak 2025 itibarıyla ise binlerce kullanıcı hiçbir uyarı almadan hesaplarının askıya alındığını fark etti. Xbox Game Pass ve diğer ödülleri kazanmak için etkinliklere katılan kullanıcılar, aniden hesaplarına erişim sağlayamadı.

Microsoft Rewards kullanıcıları, hesaplarının askıya alınması nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor

Bing ve Microsoft, sosyal medya üzerinden açıklama talep eden kullanıcıların yoğun baskısıyla karşı karşıya. Uzun yıllardır hesabı bulunan kullanıcılar, Microsoft Rewards ile ilgili herhangi bir ihlal yapmadıklarını belirterek, hesaplarının yeniden açılmasını talep ediyor. Yaşanan bu durum birçok oyuncu için büyük bir hayal kırıklığına yol açtı diyebiliriz.

Microsoft'un açıklamasına göre, hesap askıya alma işlemleri, Microsoft Hizmet Sözleşmesi ihlalleri nedeniyle gerçekleşiyor. Askıya alınan kullanıcılar arasında, yanlış bilgi sağlama, birden fazla hesap oluşturma veya otomatik yöntemler kullanma gibi ihlaller bulunduğu belirtiliyor. Ancak, etkilenen birçok kullanıcı bu ihlalleri gerçekleştirmediğini savunuyor. Kullanıcılar, yaşanan sorunun bir sistem hatası mı yoksa politika değişikliği mi olduğunu öğrenmek için yeni bir açıklama bekliyor.