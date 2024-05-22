Microsoft'un eline geçen ilk fırsatta Valve'i satın alacağı ifade edildi.

Son yıllarda oyun dünyasında gittikçe büyüyen bir pazar payına kavuşan Microsoft, çok uzun zamandır gözünü Valve'a dikmiş durumda. Yıllardır zaman zaman ortaya çıkan Microsoft'un Steam'in sahibi olan firmayı satın alacağı iddiaları bu kez içerik üreticisi Dior'dan geldi. Yayıncıya göre Microsoft, 16 milyar dolarlık bir teklif hazırladı.

Microsoft için Valve, oldukça mantıklı bir hedef olarak göze çarpıyor. İlk olarak Microsoft şu anda el konsolları pazarında hedefinden oldukça geride kalmış gözüküyor. Valve ise Steam Deck ile bu pazarda yer alıyor. Öte yandan Steam mağazası âdeta para basmaya devam ediyor. Firmanın değerinin ise 8 milyar dolar olduğu iddia ediliyor. Gabe Newell'in kişisel servetinin ise 4 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Microsoft'un nerede duracağı bilinmiyor

Valve, her ne kadar oyun sektörünün en önemli isimlerinden biri olsa da firma tarihi boyunca özel bir şirket oldu ve firmanın finansal durumu da bilinmiyor. Ayrıca Valve çatısı altında Dota, Counter-Strike, Half-Life gibi markalar da yer alıyor. Öte yandan Dior'un iddialarına göre Gabe Newell, Steam'in %25'inden daha az hissesine sahip.

Yine de bu tür bir satın almanın Newell emekli olmaya karar verene dek gerçekleşmesi hiç de olası gözükmüyor. Ayrıca bu söylentilerin arkasında sağlam bir delil olmadığını da belirtmek gerekiyor. Gerçek veriler de iddia edilenlerden çok daha farklı olabilir.