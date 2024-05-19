Microsoft'tan gelen haberlere göre firmanın en büyük oyun serileri de PS5 ve Switch gibi farklı platformlara çıkabilir.

Oyun konsolu üreten firmalar, bir süre için stratejilerini kendilerine has oyunlar üzerine kurmuştu. Bu strateji onlara belirli bir noktaya kadar başarı sağlamış olsa da oyuncular, sırf farklı ve merak ettikleri oyunları oynamak için farklı farklı cihazlar almak istemediler. Bunun üzerine de firmalar exclusive olarak nitelendirdikleri oyunların sayısını azaltmaya ve oyunlarını diğer platformlara portlamaya başladı. Bu firmalardan biri de elbette ki Microsoft oldu.

Gelen haberlere göre Microsoft CEO'su Satya Nadella, Xbox ekibinden pek çok oyunu PS5 ve Switch gibi farklı platformlara çıkarmalarını istedi. Bu oyunlar üstelik öyle küçük stüdyoların orta seviye oyunlarıyla da sınırlı değil. Halo, Starfield gibi önemli yapımlar da farklı platformlara gelebilir.

Xbox tarafı bu baskıdan rahatsız

Nadella'nın bu baskısından hem Xbox yöneticileri hem de Xbox kullanıcıları rahatsız. Daha önce de Xbox'a özel oyunların başka platfromlara çıkacak olmasına kullanıcılar tepki göstermişti ancak Microsoft, Sea of Thieves, Grounded, Penteniment ve Hi-Fi Rush'ın PlayStation ve Switch'e de geleceğini açıklamıştı. Büyük markaların ise böyle bir sıçrama yapmayacağı ifade edilmişti.

Şimdi ise bütün oyunların farklı platformlarda da oynanabilmesi gündeme gelmiş durumda. Elbette Xbox oyunları denilince akla ilk gelen isimler ise Halo ve Gears of War oluyor. Ayrıca Xbox, Forza Horizon 5'i de farklı platformlara taşıyabilir.

Öte yandan böyle bir hamlenin Xbox satışlarına olan etkisi oldukça olumsuz olabilir ve topluluktan da sert bir tepki gelebilir. Sonuçta bu oyunların PS'e ya da Switch'e de çıkması durumunda Xbox almanın pek de bir esprisi kalmıyor. Aynı oyunu oynayabileceği ve daha farklı oyunlara da erilşebileceği bir platform varken insanların Xbox'a yönelmesi pek olası durmuyor.