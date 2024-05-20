Steam'de tüm zamanların en çok anlık oyuncu sayısına ulaşmış oyunlarını sizler için derledik.

Her yıl yenilerini gördüğümüz video oyunları, artık hayatımızın önemli bir parçası hâline gelmiş durumda. Dünya çapından milyonlarca insan, bu oyunları güzel vakit geçirmek için oynuyorlar. Tabii ki bu durum eş zamanlı oyuncu sayılarına da yansıyor. Çok popüler olmayı başaran oyunlar, aynı anda milyonlarca oyuncu tarafından oynanabiliyorlar.

Peki tüm zamanların en çok oynanan Steam oyunları hangileri? Bu içeriğimizde SteamDB'de ilk 10’da yer alan oyunlara hem tüm zamanlardaki anlık oyuncu sayıları hem de şu anki oyuncu sayıları tarafından bakıyoruz.

Steam’de tüm zamanları nen çok oynanan 10 oyunu

Oyun Tüm zamanların oyuncu sayısı rekoru Şu anki oyuncu sayısı (son 24 saat rekoru) PUBG: Battlegrounds 3.257.248 638.156 Palworld 2.101.867 31.799 Counter-Strike 2 1.818.773 1.486.955 Lost Ark 1.325.305 96.684 DOTA 2 1.295.114 789.233 Cyberpunk 2077 1.054.388 40.267 Elden Ring 953.426 68.656 New Wolrd 913.634 8.731 Hogwarts Legacy 879.308 9.344 Baldur's Gate 3 875.343 102.455

PUBG: Battlegrounds

Krafton tarafından geliştirilen ve 2017’de çıkış yapan PUBG: Battlegrounds, battle royale türünde. Tamamen ücretsiz olan oyunun 6 yıl önce kırdığı ve henüz yanına yaklaşılamayan rekoruyla hâlâ zirvede olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki bunun sadece Steam verileri olduğunu belirtmek gerek. En büyük rakibi olan Fortnite, 11 milyonu aşan oyuncu sayısıyla aslında tüm platformlarda ilk sırada.

Palworld

Birkaç ay önce piyasaya sürülen Palworld, Pocketpair tarafından geliştirildi. Pokemon benzeri canlıların yer aldığı, hayatta kalma ve açık dünya türlerindeki yapım, ocak ayının sonlarında 2,1 milyon oyuncuya ulaştı.

Counter-Strike 2

Dünyada bilmeyen insanın kalmadığı FPS türündeki çok oyunculu yapım Counter-Strike 2, listeye üçüncü sıradan girdi. Şu anda da çok yüksek oyuncu sayılarına sahip olan yapım, rekorunu 6 Mayıs 2023’te CS:GO döneminde kırmıştı.

Lost Ark

Smilegate RPG’nin geliştirdiği ve Amazon’un yayımladığı oynaması ücretsiz devasa çok oyunculu RPG Lost Ark, 2022 yılında piyasaya sürülmüştü.

DOTA 2

İlk olarak 2013’te yayımlanan Valve imzalı MOBA, çok oyunculu ve strateji türlerindeki DOTA 2, listenin beşinci sırasında yer alıyor. Tamamen ücretsiz olduğunu da ekleyelim.

Cyberpunk 2077

İlk olarak 2020’de piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, 4 yıl önce kırdığı 1 milyon 54 bin anlık oyuncu sayısı rekoruyla listede yer alıyor. Açık dünya ve RPG türlerinde olan ve bizi karanlık bir geleceğe götüren yapım, ilk başlarda çok sevilmese de gelen güncellemelerle son yıllarda kendini çok geliştirdi ve oyuncuların büyük beğenisini topladı.

Elden Ring

Açık dünya, RPG, souls-like türlerine sokabileceğimiz fantezi sevenlerin bağımlısı olduğu Elden Ring, FromSoftware imzası taşıyor. 2022’de çıkış yapan oyun, birçok büyük ödülü toplarken oyuncuların da çok beğenisini toplamıştı. 953 bin rekoruna ise Mart 2022’de ulaşmıştı.

New World

Amazon Games tarafından yayımlanan ve geliştirilen devasa çok oyunculu RPG ve açık dünya türlerindeki New World, 2021’de piyasaya sürüldü.

Hogwarts Legacy

Harry Potter serisinden esinlenen Hogwarts Legacy, Hogwarts Cadıcılık ve Büyücülük Okulu’nda bir öğrenci olmanızı sağlayan RPG ve açık dünya türlerindeki bir yapım. Avalanche Software’ın geliştirdiği ve Warner Bros.’un yayımladığı oyun, 2023’te piyasaya sürüldü ve çıkışından iki gün sonra 879 binlik anlık oyuncu rekorunu kırdı.

Baldur’s Gate 3

Larian Studios’un hikâye tabanlı RPG’si Baldur’s Gate 3, geçen yılın ağustos ayında piyasaya sürülmüş ve şüphesiz yılın en iyi oyunu olmuştu. Birçok ödül töreninde ödül de aldığını gördüğümüz yapım, çıktığı ay 875 bin oyuncu ile rekorunu kırmıştı.