Intel'in Iris Xe Max GPU'suna Sahip İlk Bilgisayarlar Çıktı

Intel'in harici Iris Xe Max grafik kartına sahip ilk dizüstü bilgisayarları bugün itibariyle satın alınabilir hale geldi. Bilgisayarlar, aynı zamanda Intel'in 11. nesil Tiger Lake işlemcilerine ve Deep Link teknolojisine de ev sahipliği yapıyor.

Kasım ayının başında işlemci devi Intel, ilk üstün performanslı ekran kartı Iris Xe Max'ı ilk kez göstermişti. Intel'in ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği ekran kartı, Acer'in basın etkinliğinde karşımıza çıkmıştı. Bugünse Intel, yeni ekran kartını içeren ilk bilgisayarların piyasaya sürüldüğünü veya sürüleceğini açıkladı.

Intel Iris Xe Max ekran kartına sahip ilk dizüstü bilgisayarlar Acer Swift 3X, Dell Inspiron 15 7000 ve Asus VivoBook Flip TP470 oldu. Dell'in Inspiron 15 7000 modeli Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda satın alınabilir durumdayken Acer'in Swift 3X modeli, aralık ayında piyasaya sürülecek.

Taşınabilirlik isteyen içerik oluşturucularına hitap ediyor:

Intel Iris Xe Max ekran kartına sahip olan ilk bilgisayarlar arasında yer alan Asus VivoBook Flip TP740'ın çıkış tarihi şu an için net değil. Ancak yapılan açıklamada dizüstü bilgisayarın yakın zamanda piyasaya sürüleceği bilgisi paylaşıldı. Intel, yeni ekran kartı hakkında bir de açıklama yaptı.

Intel yetkilisi Roger Chandler, yaptığı açıklamada "İnce ve hafif dizüstü bilgisayarlarda ekran kartının rolünü yeniden tanımlamak ve daha fazla taşınabilirlik isteyen giderek büyüyen bir içerik oluşturucu segmentine hitap etmek için yola çıktık" ifadesine yer verdi.

Intel'in yeni teknolojileri de bilgisayarda yer alıyor:

Intel'in Iris Xe Max ekran kartıyla piyasaya sürülen yeni dizüstü bilgisayar modelleri aynı zamanda Intel'in 11. nesil Tiger Lake işlemcileri ve Deep Link teknolojisiyle de alıcı bulacak. Intel'in Deep Link teknolojisi sayesinde bilgisayarlar, bazı uygulamalarda hem harici hem de dahili ekran kartlarından aynı anda faydalanabilecek.

Intel, yeni ekran kartına sahip bilgisayarların aynı zamanda 1080p çözünürlükte oyun deneyimi de sunabileceklerini açıkladı. Şu anda bilgisayarların oyunlarda nasıl performans göstereceğini bilmiyoruz. Ancak böyle bir şey gerçeğe dönerse bilgisayar üreticilerinin de soğutma sistemlerini ona göre ayarladıklarını umuyoruz.