Microsoft Teams, 2,7 Milyar Dakikalık Görüşmeyle Rekor Kırdı

Microsoft tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Microsoft Teams, günlük 2,7 milyar dakikalık görüşmeyle rekor kırarak mart ayındaki rekorunu tazeledi. Mart ayı ortasındaki rekor 900 milyon dakikaydı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 90.057 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal izolasyon önlemleri sıkılaştırılınca evden çalışan şirketlerin sayısı da arttı. Zoom gibi video konferans uygulamalarının kullanıcı sayısı zirve yaparken Microsoft'un video konferans uygulaması da rekor kırdı.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Microsoft Teams ile yapılan günlük görüşme miktarı 2,7 milyar dakikaya çıktı ve rekor kırıldı. Bir önceki rekor, 16 Mart'ta yapılan 900 milyon dakikalık görüşmeydi. Bu durumda artış oranı %200'e ulaşmış durumda.

Mart ayında 44 milyon günlük kullanıcı:

2017 yılının mart ayında piyasaya sürülen Microsoft Teams'in mart ayının ortasında açıklanan verilere göre günlük 44 milyon aktif kullanıcısı vardı. Mart ayının başında bu sayı 32 milyondu. Geçen kasım ayındaysa toplam günlük aktif kullanıcı sayısı 20 milyondu. Microsoft'un son raporunda günlük aktif kullanıcı sayısı açıklanmadı.

Bu büyük artış nedeniyle Microsoft Teams'te zaman zaman sorunlar yaşandı ancak bu sorunlar şimdilik çözülmüş görünüyor. Son rakamlar, Microsoft ile Zoom arasında büyüyen rekabete ilişkin de ipuçları veriyor. Zoom, yakın zamanda yaptığı açıklamada aktif günlük kullanıcı sayısının 200 milyonun üzerine çıktığını söylemişti. Zoom'un 3 ay önceki günlük aktif kullanıcı sayısı 10 milyondu.

Bununla birlikte Zoom'da bulunan gizlilik ve güvenlik sorunları, uygulama hakkında kafaları karıştırıyor. Şirket, bu sorunların üstesinden geleceğini söylese de kafa karışıklığının rekabette Microsoft'a fayda sağlayabileceği düşünülüyor. Geçen ay, Microsoft Teams'e kullanıcılara yönelik yeni özellikler eklenmişti. Bugün yapılan açıklamada, toplantı yönetimini geliştirme amacıyla yeni bazı özellikler daha eklendiği belirtildi. Bu yeni özelliklerle birlikte Zoom'da zaten var olan özelliklerle aranın kapatılması hedefleniyor.

Microsoft, özelleştirilmiş arka plan özelliğinin Teams'te de yer aldığını ve özelleştirilmiş fotoğraf yüklemenin de kasım ayında kullanıma sunulacağını açıkladı. 'Raise hand' (El kaldır) özelliğinin de bu ayın sonunda küresel çapta kullanılacağı belirtiliyor. Toplantı organizatörleri tek tıkla toplantıya katılan herkesin oturumunu sonlandırabilecek. Bunun yanı sıra organizatörler, toplantıya kimlerin katıldığına dair raporları indirebilecek.

Yine bu yılın sonuna doğru Microsoft'un yapay zekâyla çalışan gerçek zamanlı gürültü azaltıcısının da kullanılmaya başlanacağı belirtiliyor.