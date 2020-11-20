Microsoft Teams, pandemi nedeniyle ayrı düşenleri sanalda bir araya getirmek için webde geçerli olmak üzere gün boyu ücretsiz konferans özelliği getirdi. Böylece Teams kullanıcıları, aile ya da arkadaşlarını Teams uygulamasına, hatta Microsoft hesabına sahip olmasalar dahi video konferansa davet edebilecekler.

COVID-19 pandemisi, yüz yüze görüşme imkanlarını son derece kısıtladığı için video konferans uygulamaları daha önce hiç olmadıkları kadar popüler halde geldiler. Bu noktada Zoom, pandemi boyunca en fazla öne çıkan uygulama olsa da Microsoft Teams de Zoom’un popülerliğini kırmak adına ciddi ataklar gerçekleştirdi.

Pandemide ikinci dalganın etkisini artırarak devam etmesi sonucunda video konferans pazarının daha da genişleyeceğini gören Microsoft, hem yeni kullanıcıları platformuna çekmek, hem de Zoom’dan kullanıcı ‘çalabilmek’ için Microsoft Teams’in web sürümüne ‘gün boyu ücretsiz video konferans’ özelliği ekledi.

Microsoft Teams kullanıcıları artık uygulamanın web sürümünde tüm gün ücretsiz olarak kullanılabilecek video konferanslar başlatabilecekler ve aileleri, arkadaşları ya da görüşmeye katılmasını istedikleri diğer kişiler Microsoft Teams uygulamasına ya da bir Microsoft hesabına sahip olmasalar dahi görüşmeye katılabilecekler.

Microsoft, “Birlikte Modu” özelliği sayesinde 49 katılımcının ekranda bir araya gelmesini ve birbirini görüntüleyebilmesini mümkün kılıyor. Söz konusu gün boyu ücretsiz video konferans özelliğinin, ikinci dalganın etkisiyle birbirinden uzak kalan aile üyelerinin ve arkadaşların sanal olarak bir araya gelebileceği faydalı bir özellik olduğu söylenebilir.