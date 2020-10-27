Microsoft, tek bir satır kod yazmadan yapay zekâ modeli oluşturulabilecek bir uygulamayı ücretsiz olarak yayınladı. Uygulama, herhangi bir bulut sürücüyle iletişime geçmeden sadece kullanıcıların bilgisayarı üzerinde çalışıyor.

Yapay zekâ ve makine öğrenmesi gibi terimlerle özellikle son yıllarda oldukça sık karşılaşıyoruz. Ancak Microsoft, bu sıklığı daha da artırmak istiyormuş gibi duruyor. Şirket, herhangi bir kod yazmadan insanların makine öğrenmesi modellerini eğitmesine yardımcı olacak ücretsiz bir uygulamanın halka açık ön izlemesini ücretsiz olarak yayınladı.

Windows ve Mac işletim sistemleri için yayınlanan Lobe ismindeki bu masaüstü uygulaması, şu an için sadece görüntü sınıflandırmayı destekliyor. Ancak Microsoft'un planları arasında bunu, diğer modellere ve veri türlerine genişletmek de bulunuyor.

Microsoft'tan ücretsiz yapay zekâ uygulaması

Uygulama, Lobe'un internet sitesinde şöyle anlatılıyor: "Sadece öğrenmesini istediğiniz şeyin örneğini gösterin. Uygulamanıza yüklenebilecek özel bir makine öğrenmesi modelini otomatik olarak çalıştırır."

Uygulamayı indirdiğinizde yapmanız gereken ilk şey, Lobe'un tanımasını istediğiniz görselleri yüklemek ve etiketlemek. Uygulama, daha sonrasında veri seti için uyumlu bir açık kaynaklı makine öğrenmesi mimarisi seçiyor ve bilgisayarınızda modeli eğitmeye başlıyor. Ayrıca gerçek zamanlı görsel sonuçlarla modelin performansını inceleyebiliyor, tahminlerine geri besleme yapabiliyor ve yanlış etiketlemeleri düzeltebiliyorsunuz.

Yaptığınız eğitimlerden sonra modeller dışarı aktarılabiliyor ve kullanıcıların seçimleri platformuna yüklenebiliyor. Microsoft, ilk kullanıcıların Lobe'u zarar bilgileri tespit eden, eşek arıları gibi arı kovanlarını işgal eden türleri belirleyen ya da garaj kapıları açık kaldığında insanlara uyarılar gönderen uygulamalar geliştirmek için kullandığını dile getirdi.

Lobe'un internet sitesinde buradan ulaşabilir ve indirebilirsiniz. Ayrıca uygulamayı nasıl kullanacağınızı ve makine öğrenmesi modelini nasıl eğitebileceğinizi de yukarıdaki videodan öğrenebilirsiniz.