Microsoft TR'den Yeni Video Serisi: 3 Dakikada Teknoloji

Dijital dönüşümdeki yüksek ivmeyi fark eden Microsoft Türkiye, kullanıcılarını daha az zamanda daha fazla bilgilendirmek için 3 Dakikada Teknoloji adlı bir video serisine başladı.

Koronavirüs pandemisiyle inanılmaz bir ivme kazanan dijital dönüşümle birlikte, bireylerin ve işletmelerin teknoloji alanında daha fazla bilgi edinmeye ihtiyaç duyduğu fikrinden yola çıkan Microsoft Türkiye, “3 Dakikada Teknoloji” adlı yeni bir video serisine başladı.

Microsoft Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre yeni video serisi; son dönemde sıkça gündeme gelen yapay zekâ, bulut bilişim, IoT, büyük veri, Microsoft Teams ve siber güvenlik gibi konularda uzman isimlerin konuk edildiği kısa videolarla seyircileri bilgilendirmeyi amaçlıyor.

"Dijital okuryazarlık seviyesinin yukarıya çekilmesine katkı sağlayacak"

Koronavirüs pandemisi boyunca teknolojik yeniliklere adaptasyon kabiliyetimizin ve hızımızın her zamankinden daha önemli hale geldiğini ifade eden Microsoft Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Aslı Arbel, 3 Dakikada Teknoloji serisi ile ilgili olarak şu şekilde konuştu:

“Microsoft Türkiye olarak, teknolojik araç, uygulama ve servislerin kullanımından mesleki yetkinlik geliştirmeye kadar birçok alanda çeşitli eğitim içeriklerimizi ücretsiz olarak paylaştığımız çeşitli platformlarımız mevcut. Ancak pandemiyle birlikte, hem dijital okuryazarlık seviyesinin yukarıya çekilmesine katkı sağlayacak, hem de Microsoft çözümlerini tanıtmamıza destek olacak daha pratik ve hızlı bir model yaratmak istedik; ‘3 Dakikada Teknoloji’ fikri buradan doğdu.

Röportaj formatında kurguladığımız videolarda konuları son derece kısa ve öz, kafa karıştırıcı detaylara girmeden ele alıyoruz. Çalışma hayatının yoğun koşuşturmacası içinde herhangi bir konuda eğitim içeriklerine göz atacak vakit bulamayan bireysel ve kurumsal kullanıcılarımız, 3 dakikalık kompakt içeriklerimizin kendilerine büyük fayda sağladığını belirtiyorlar.”

Microsoft Türkiye, 3 Dakikada Teknoloji serisinde bugüne kadar 6 bölüm yayınladı:

Azure Bilişsel Hizmetlerle Duyduğunuzu Görün; Gördüğünüzü Duyun

Azure Synapse Analytics ile Sınırsız Ölçeklendirme ve Veri Sorgulama Deneyimi

Microsoft Teams Yenilikler

Microsoft Defender ile Sıfır Güven ve Tam Korunma

Microsoft Teams Uyumlu Toplantı Çözümleri

Microsoft Teams Phone System ile Santralinizi Modernize Edin

Yukarıda sıralamış olduğumuz tüm bölümler ve ileride yayınlanacak yeni bölümlere erişmek için buraya tıklayarak Microsoft'un 3 Dakikada Teknoloji serisine erişebilirsiniz. Ayrıca hemen aşağıdaki bağlantıyı kullanarak da Webtekno YouTube kanalında yıllardır yayınlanmakta olan 2 Dakikada Teknoloji videolarına ulaşabilirsiniz.