Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) finansal istikrarı desteklemek adına attığı adımlarla Türkiye’nin ithal cep telefonuna ödediği tutarın gerilediği açıklandı. Aktarılan bilgilere göre Türkiye cep telefonu ithalatına 2 yılda toplam 2 milyar dolar daha az ödedi.

AA’dan alınan bilgiler doğrultusunda, 2016 ve 2017'de, yıllık yaklaşık 3 milyar dolar olan Türkiye'nin cep telefonu ithalatı, 2018 yılında alınan çeşitli tedbirlerle birlikte 2 milyar doların altına geriledi. 1 milyar 966 milyon dolar olarak açıklanan 2018 verileri, 2019 yılında da düşüşünü sürdürerek 1 milyar 847 milyon dolara indi.

2 yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık tasarruf sağlandı

Son iki senenin verileri baz alındığında Türkiye'nin ithal telefon faturasından yaklaşık 2 milyon dolarlık bir tasarruf sağlandı. BDDK, 2019'un ilk yarısında 3 bin 500 TL'nin üzerindeki cep telefonlarına kredi vade sınırını 6'dan 3'e düşürmüştü. Alınan bu kararın ardından, 3 bin 500 TL'den pahalı cep telefonlarına yönelen kredili talep ve yurt dışı seyahatlerde 3 aya inen taksit sınırı ile de tüketicilerin yabancı ülkelerdeki turizm harcamalarına dengeleyici etki yaptığı açıklanan raporlarla görülmüş oldu.

Harçların artırılması etkili oldu

TÜİK verilerine göre 2018'in son çeyreğindeki düzenlemenin ardından cep telefonu ithalatı, 2019'un ilk çeyreğinde 436 milyon dolara çıktıktan sonra ilk yarıyı 746 milyon dolar ile (önceki yılın aynı dönemindeki 1 milyar 229 milyon dolarlık ithalatın oldukça altında) tamamladı. Bu düşünün ise BDDK kararlarının yanında cep telefonu fiyatlarındaki artış ve yurt dışından getirilen cep telefonları için alınan harç bedellerinin artırılmasını etkili olduğu ifade edildi.

Başka sektörlerde de düzenlemeler bulunuyor

BDDK’nın cep telefonunun yanında başka ürünlerde de düzenlemelere gittiği biliniyor. Basılı ve külçe halindeki kuyum ürünlerinde sıfır taksit düzenlemesinin ardından etki analizleri değerlendirilerek Mart 2019’da 4 taksit uygulaması getirilmiş ve Ekim 2019’da ise taksit sayısı 4’ten 8’e çıkarılmıştı. Kozmetik ürünlerde ise 9 ay olan taksit sınırı sıfıra indirilirken gıda, alkollü içecek ve akaryakıt gibi ürünlerin alımında sıfır taksit uygulaması devam ettirilmişti.