Statcounter, PC ekosisteminde en çok kullanılan işletim sistemlerini araştırdı. Yapılan araştırma, çok da şaşırtmayan sonuçlar ortaya koydu. İşte detaylar...

Pazar araştırma şirketi Statcounter, PC'ler için geliştirilen işletim sistemleriyle ilgili bir araştırma yaptı. Yapılan araştırma, Temmuz 2024 itibarıyla dünyanın en popüler işletim sistemlerinin hangileri olduğunu gözler önüne serdi. Tahmin edebileceğiniz üzere Windows, bu sektörün parlayan yıldızıydı.

Küresel çapta yapılan araştırmaya göre kullanıcıların en çok tercih ettikleri işletim sistemleri, Windows sürümleriydi. Bu işletim sistemini sırasıyla macOS, Linux ve Chrome OS takip etti. İşletim sistemi bilinmeyen bilgisayarların oranı da oldukça yüksekti.

İşte en popüler işletim sistemleri:

İşletim Sistemi Kullanım Yüzdesi Windows Yüzde 72,1 macOS Yüzde 14,92 Bilinmeyen Yüzde 7,13 Linux Yüzde 4,44 Chrome OS Yüzde 1,41

Linux, internet dünyasında sıklıkla söz edilen işletim sistemlerinden bir tanesi. Bazı tüketiciler, Linux'ı eşi benzeri görülmemiş şekilde savunurlar. Ancak veriler, bunun gerçekte bir karşılığının olmadığını gözler önüne seriyor.

Peki en popüler Windows sürümleri hangileri?

İşletim Sistemi Kullanım Yüzdesi Windows 10 Yüzde 64,99 Windows 11 Yüzde 30,83 Windows 7 Yüzde 3,04 Windows 8 Yüzde 0,25

Yukarıdaki tablo, PC kullanıcılarının ezici bir çoğunluğunun Windows 10 kullanmakta olduğunu gözler önüne seriyor. Microsoft'un daha yeni işletim sistemi olan Windows 11, henüz en popüler işletim sistemi hâline gelemedi. Öte yandan; tüm bunlar içerisinde hâlâ Windows 7 kullananları görmek oldukça önemli.