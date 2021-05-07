Microsoft Windows 10X’i bekleyenlere kötü haber geldi. ABD merkezli yazılım devinin 10X projesini şimdilik askıya aldığı söyleniyor.

Son dönemde oldukça sık konuşulmaya başlayan Microsoft Windows 10X işletim sistemi koca bir hayalet olmaya yaklaşıyor. Windows 10X konusunda geçtiğimiz kış ayından beri birçok görsel ve içerik görmeye başlamıştık. Chrome OS’a rakip olarak çıkarılması beklenen işletim sistemi oldukça kötü bir kaderle karşı karşıya.

Petri.com’dan Brad Sams’e göre 2019 sonbaharından bu yana şirketin en iddialı duyurularından biri Microsoft Windows 10X’di. Tüm yeni nesil akıllı cihazlar, telefonlar ve katlanabilir bilgisayarlar için oldukça çekici bir işletim sistemi sunabilecek Microsoft’un zamanla gerçeklerle yüzleşmesi gerekti. Teknoloji devi, öncelikle 10X’in çalışacağı katlanabilir cihaz üzerinde çalışmayı, hemen ardından da Microsoft 10X konusunda açıklama yapmayı bıraktı.

Muhtemelen Windows 10X asla çıkmayacak

Microsoft, şu anda Windows 10X için çalışan tüm kaynaklarını Windows 10 projesine kaydırdı. Şirketin daha önce de benzer projelerde gösterdiği reflekslerden kaynaklı olarak 10X’in tamamen rafa kaldırılmış olabileceği düşünülüyor.

Bununla beraber Microsoft, son birkaç yıldır yeni bir şey üretmekten ziyade sadece Windows 10’un nasıl sattığını izliyordu. Windows 10 işletim sistemi ortalama her ay 1,3 milyar cihazda kullanılıyor. Bu da gerçekten “Lite” bir işletim sistemi ihtiyacını doğuruyordu. 10X bu nedenle çok kıymetli olsa da anlaşılan Microsoft Windows 10’a tekrar ağırlık vermeye karar verdi.

Microsoft’un projesel olarak elinde kalan tek şey Sun Valley ve şirket, Windows 10 için tüm ekibini Sun Valley’e yönlendirmiş durumda. Yeni arayüz konusunda çalışmalara da devam eden Microsoft’un, bu güncellemeyle bazı performans sorunlarını ortadan kaldırabileceği belirtiliyor. UI/UX tarafından oldukça gelişmiş bir deneyim sunması beklenen Sun Valley’in 2021 yılı içinde yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Windows 10X’in çıkmama ihtimali sizleri üzdü mü? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.