BetaCollector isimli Twitter hesabı, Windows XP'nin halefi olsun diye geliştirilen ancak sonradan rafa kaldırılan Windows Longhorn'un açılış ekranına ait bir video yayınladı. Yayınlanan video, yerine Windows Vista'nın tercih edildiği Longhorn'un kalitesini gözler önüne seriyor.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft, son yıllarda Windows 10 nedeniyle eleştirilerin odak noktasına oturmuş olsa da geçmişte durum pek de böyle değildi. İnsanlar, Windows 7 ve Windows XP gibi işletim sistemlerinden oldukça memnundular ve bu işletim sistemlerini diledikleri gibi kullanabiliyorlardı. Ancak bizler yalnızca piyasaya sürülen işletim sistemlerini biliyor olsak da Microsoft, zaman zaman hayata geçirilmeyen işletim sistemleri oluşturmuştu. Bunlardan bir tanesi de Windows Longhorn'du.

Windows Longhorn, işletim sistemleri konusunda efsane olan Windows XP'nin halefi olarak karşımıza çıkacaktı. Üstelik Microsoft, bu işletim sistemiyle ilgili uçuk kaçık planlamalar üzerinde çalışıyordu. Ancak Microsoft, her ne olduysa bu projeden vazgeçti. Bunun yerine Windows Vista'yı kullanıma sunan şirket, bu işletim sistemini bir türlü kabul ettiremedi. Zaten kısa bir süre hayatımızda kalan Vista, daha sonra yerini Windows 7'ye bıraktı.

Keşke Windows Longhorn çıksaydı diye düşündüren bir gelişme yaşandı

BetaCollector ismiyle paylaşımlar yapan bir Twitter hesabı, yıllar önce rafa kalkan Windows Longhorn ile ilgili önemli bir videoyu ele geçirdi. Muhtemelen daha önce görmediğiniz bu video, Longhorn'un nasıl açıldığını gözler önüne seriyor. Açık konuşmak gerekirse bu açılışı Windows Vista ile kıyasladığımızda, keşke Vista yerine Longhorn kullanılsaymış diyoruz. Böylesi bir senaryo, Windows 10'u bile bambaşka bir boyuta çevirebilirmiş.

Yukarıdaki görüntü, ilk kez 2003 yılında düzenlenen Microsoft Professional Developers Conference (PDC) etkinlikleri kapsamında, yazılım sektörünün önde gelen isimlerinden Hillel Cooperman tarafından gösterilmişti. BetaCollector, yeniden gündeme getirdiği işletim sistemiyle Microsoft hayranlarını hem geçmişe götürmüş hem de Microsoft'un ne gibi bir fırsatı görmezden geldiğini görmüş oldu.

İşte Windows Longhorn'un açılış videosu

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