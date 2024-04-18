Microsoft'un yeni bir dosya gezgini üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu dosya gezgini, yapay zekâdan güç alacak ve tüm bilgisayarlar için uygun olmayacak. Sadece özel bilgisayarlar bu özelliği destekleyecek.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un yapay zekâ destekli özellikler üzerinde çalıştığı bir sır değil. Şirket zaten, bunların bir bölümünü Windows 11 ile kullanıcılara sunmaya başladı. Gelen son haberler, yepyeni özelliklerin yolda olduğunu gözler önüne seriyor.

Windows 11'in 24H2 sürüm kodlarını inceleyen bağımsız yazılımcılar, dikkat çeken bir özellikle karşı karşıya geldiler. Görünen o ki Microsoft, yapay zekâ destekli bir dosya gezgini üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak "AI Explorer" olarak isimlendirilen bu dosya gezgini, tüm bilgisayarlar için uygun olmayabilir gibi görünüyor.

AI Explorer, özel sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyacak

Windows 11 24H2 kodlarında tespit edilen yeni dosya gezgini, özel sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyacak gibi görünüyor. Elde edilen bilgilere göre bu özelliğin kullanılabilmesi için bilgisayarın şöyle olması gerekecek:

ARM64 işlemci

Minimum 16 GB RAM

Minimum 225 GB boş alan

Qualcomm Snapdragon NPU (QCOM0D0A)

Microsoft, AI Explorer özelliği hakkında bir açıklama yapmadı ancak ortaya çıkan bilgiler, bazı çıkarımlar yapmamızı sağladı. Buna göre gelecekte piyasaya sürülecek tüm AI PC'ler, aynı özelliklere sahip olmayacaklar. Daha gelişmiş özelliklerle donatılan bilgisayarlar, daha gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle donatılacaklar.

AI Explorer ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Ancak Microsoft'un Mayıs 2024'te Build 2024 etkinliklerini düzenleyeceği gerçeğini unutmamak lazım. Muhtemelen o etkinlik, AI Explorer gibi yapay zekâ destekli özelliklerin gün yüzüne çıkmasını sağlayacak.