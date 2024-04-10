Windows 11'in dört bir yanında reklam denemesi yapan Microsoft, bu sefer de Başlat menüsüne dadanmış gibi görünüyor.

Güncel olarak potansiyeli olan bütün gelir kapılarını aralayan Microsoft’un reklam tarafına da büyük yatırımları bulunuyor. Şirket, bu bağlamda hem reklam vererek hem de reklam alarak yüksek miktarda gelir elde ediyor. Ne yazık ki bu reklam dalgasının işletim sisteminin kıyılarına kadar uzandığını gördük.

Windows 11’e reklam eklemeyi her fırsatta deneyen şirket, her seferinde kullanıcı tarafından gelen öfkeyle karşı karşıya kaldı ve hepsinde geri adım attı. Fakat gelen son bilgilere göre Microsoft’un hâlâ pes etmeye niyeti yok. Zira Phantom Ocean isimli kullanıcı tarafından ortaya çıkan bir sızıntıya göre şirket, Başlat menüsünde de reklam yapacak.

Uygulama reklamı yapılıyor, fakat kapatabiliyorsunuz.

Windows 11’in başlat menüsünü açtığınızda alt kısımda normalde önerilen uygulamalarınız veya klasörleriniz yer alır. Bunlar, bilgisayarınızda yer alan ve genelde son eklenen dosyalar olur genelde. Fakat Microsoft, bu kısma farklı bir ‘önerilen uygulamalar’ anlamı yükleyecek gibi. Zira buradaki uygulamalar reklam olarak sunulacak.

Fakat kabul etmek gerekiyor ki menüdeki bu bölümün öneri yeteneği oldukça berbat. O yüzden Microsoft, bu şekilde alanı daha iyi değerlendirmek de istiyor olabilir. Zaten sızıntıdan gördüğümüz kadarıyla bunları kapatabiliyorsunuz. Yani son eklenen uygulamalar yerine uygulama önerileri eklenecek gibi görünüyor.

Şirket, başta da dediğimiz gibi bulabildiği her boşluğa reklam koymaya çalışıyor. Ayarlar kısmında kendi hizmetlerinin reklamını yapacağı bile iddia ediliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?