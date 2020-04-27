Microsoft, yaklaşık bir yıllık bir çalışmanın sonunda duyurduğu Chromium tabanlı Edge'in popülaritesini artırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Edge için yeni bir reklam uygulaması daha başlatan şirket, şimdi de Windows Arama üzerinden Edge reklamı yapmaya başladı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, kendi ürünlerini yine kendi ürünleri üzerinden reklam etmeyi seven bir şirket. Böylelikle tüketiciler, Microsoft'un yeni ürünlerini yine Microsoft ürünleri aracılığıyla tanıma imkanı yakalıyorlar. Microsoft şimdi bu taktiği yeni internet tarayıcısı Chromium tabanlı Edge için yapıyor ve kısa bir süre önce Outlook üzerinden yeni tarayıcısının reklamını yapan şirket, şimdi de "Windows Arama" üzerinden Edge reklamı yapmaya başladı.

Microsoft'un gelişmiş Windows 10 özelliklerinden bir tanesi de Windows Arama. Tüketiciler, Görev Çubuğu üzerine ekledikleri Windows Arama bölümü ile aramak istedikleri terimlere kolaylıkla erişebiliyorlar. Microsoft, hayata geçirdiği yeni reklam ile Windows 10 arama özelliğini kullanan tüketicilere Chromium tabanlı Edge hatırlatması yapıyor ve bu internet tarayıcısının tek bir tıkla indirilmesine olanak tanıyor.

Windows Arama'daki Edge reklamı böyle görünüyor

Microsoft, uzunca bir süredir internet tarayıcısı sektörü içerisinde. Ancak teknoloji devi, bu sektör içerisinde bir türlü istediği yere gelemedi. Windows 10 ile birlikte Edge isimli yeni internet tarayıcısına geçiş yapan şirket, istediği noktaya gelemedi. Yıllar sonra yeni bir internet tarayıcısı için kolları yeniden sıvayan şirket, bu kez Chromium alt yapısını tercih etti ve bu kez tüketicileri fazlasıyla etkilemiş gibi görünüyor. Chrome kadar olmasa da...

Microsoft, Windows Arama üzerinden yaptığı Edge reklamı ile tüketicilerin dikkatini çekmeye ve ücretsiz olarak sunulan bu internet tarayıcısını daha çok tüketiciyle buluşturmaya çalışıyor. Tüketicilerin Windows Arama özelliğini ne sıklıkla kullandıklarını bilmek mümkün değil ancak Microsoft tarafından yapılan reklamlar, Edge'in popülaritesine katkı sağlayacakmış gibi görünüyor.