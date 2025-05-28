Microsoft, Windows Update’i yalnızca sistem için değil, tüm uygulamalar için merkezi bir güncelleme platformuna dönüştürmeyi planlıyor. Yeni platform, uygulama güncellemelerini pil durumu ve kullanıcı etkinliğine göre planlamayı mümkün kılacak bir sistem altyapısı sunuyor. Sistem MSIX ve APPX gibi paket türlerini destekleyecek.

Microsoft, Windows Update’i sadece sistem yamaları ve sürücü güncellemeleriyle sınırlı tutmak istemiyor. Artık bilgisayarınızdaki diğer uygulamaları da bu merkezden güncellemeyi hedefliyor. Üzerinde çalıştığı yeni sistem sayesinde, geliştiriciler kendi uygulamalarının güncellemelerini de doğrudan Windows Update üzerinden sunabilecek.

Microsoft, "Windows Update orkestrasyon platformu" adını verdiği yeni altyapı için özel bir önizleme süreci başlattı. Böylelikle uygulama ya da sürücü fark etmeksizin tüm yazılımların Windows Update aracılığıyla güncellenmesini hedefliyor. Özellikle kurumsal uygulamalara yönelik hazırlanan bu altyapı, zamanla tüm uygulama ve yönetim araçlarını kapsayacak şekilde genişletilecek.

Güncellemeler artık pil seviyesine ve kullanıcı alışkanlıklarına göre yapılacak

Windows işletim sisteminde şu anda uygulamaların büyük bir bölümü kendi güncelleme sistemlerine sahip. Ancak bu yeni platform sayesinde geliştiriciler, uygulamalarını kullanıcı etkinliği, pil seviyesi ya da enerji tasarrufu gibi koşullara göre otomatik olarak güncelleyebilecek. Ayrıca kullanıcılar, bu uygulamaların güncelleme geçmişini doğrudan Windows Update ekranında görebilecek.

Sistem MSIX ve APPX gibi paket türlerini destekleyecek. Ayrıca belirli türdeki Win32 uygulamaları da bu yapı içine dahil edilebilecek. Microsoft, bu sisteme entegre edilen uygulamaların gelecekte Windows Update’e gelecek iyileştirmelerden otomatik olarak faydalanacağını belirtiyor.

Microsoft geçmişte de geliştiricileri uygulamalarını Microsoft Store’a eklemeye teşvik etmişti. Ancak birçok şirket kendi iç sistemlerini kullanmayı tercih ediyor. Windows Paket Yöneticisi (Windows Package Manager) de bu ihtiyaçlara çözüm sunmayı denemiş olsa da, daha çok ileri düzey kullanıcıların tercih ettiği bir araç olarak kalıyor.

Yeni platformun özellikle kurumsal çözümler için mi yaygınlaşacağı, yoksa Adobe gibi büyük yazılım geliştiricilerinin de bu sisteme geçiş yapıp yapmayacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.