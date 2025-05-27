Windows 95 döneminde tanınan Space Cadet Pinball, Android cihazlara uyarlandı ve Google Play Store’da ücretsiz olarak sunuldu. Space Cadet Pinball şimdiye kadar 50 binden fazla kez indirildi. Oyunda ayrıca bir skor tablosu da yer alıyor.

Yıllar önce Windows bilgisayarlarda bolca oynadığımız Space Cadet Pinball, artık Android’de de karşımıza çıkıyor. Üstelik tamamen ücretsiz şekilde Google Play Store’dan indirilebiliyor.

1990’lı yıllarda Windows 95 ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkan Space Cadet Pinball, yıllarca sistemle birlikte gelen varsayılan oyunlardan biri olmuştu. Windows XP’ye kadar çeşitli sürümlerde yer alan oyun sonrasında işletim sisteminden kaldırılmıştı.

Space Cadet Pinball artık mobilde oynanabiliyor

Android sürümü, masaüstündeki görünümü ve oyun dinamiklerini koruyarak mobil cihazlara uyarlanmış durumda. Uygulamada reklam, uygulama içi ödeme ya da abonelik bulunmuyor. Oyunda ayrıca bir skor tablosu da yer alıyor.

Oyunun mobil versiyonunu Reddit kullanıcısı ksylvestre geliştirdi. Oyunu tamamen ücretsiz sunduğunu ve içinde herhangi bir ticari öge bulunmadığını da doğrudan paylaştı. Uygulama, şimdiye kadar 50 binden fazla kez indirildi. Mobil versiyonda kontroller, dokunmatik ekranlara uygun şekilde yeniden tasarlandı. Oyuncular, pinball kollarını ekranın kenarlarına dokunarak kullanabiliyor. Böylece oyun, hem eski havasını korudu hem de mobilde rahat oynanabilir hale geldi.

Yıllar sonra geri dönen Space Cadet Pinball, bu kez Android kullanıcılarının karşısına çıktı. Oyun şu anda Google Play Store’da ücretsiz olarak indirilebiliyor.