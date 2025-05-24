Windows 11'in Ekran Alıntısı Aracı, ekran kaydını doğrudan GIF formatında alma özelliğiyle birlikte güncellendi. Bu yeni güncelleme sayesinde kullanıcılar, ekranın istedikleri bir bölümünü seçerek “GIF oluştur” butonuna tıklayıp kayıt işlemini başlatabiliyor. Böylece ekran görüntüleri artık GIF formatında kaydedilebilecek.

Microsoft, Windows 11’deki Ekran Alıntısı Aracı için dikkat çeken bir güncelleme yayınladı. Artık kullanıcılar bu uygulama üzerinden ekranlarının belirli bir bölümünü kaydedip doğrudan GIF formatında dışa aktarabilecek.

Windows 11’in yerleşik araçlarından Ekran Alıntısı Aracı, artık ekran kaydını GIF olarak alma özelliğine kavuştu. Uygulamada ekranın istenilen bir kısmını seçip “GIF oluştur” butonuna tıklayarak kayıt başlatabiliyor. Aynı zamanda bu işlemi Ctrl + G kısayoluyla da hızlıca halletmek mümkün.

Artık GIF formatında dışa aktarabilecek

Uygulama ayrıca kayıt kalitesini ayarlama ve oluşturulan GIF dosyalarının kaydedileceği klasörü seçme gibi ek seçenekler sunuyor. Buna ek olarak yalnızca Copilot+ AI donanımlı bilgisayarlarda çalışan “Mükemmel ekran görüntüsü” özelliği de sisteme dahil edildi. Bu özellik, alınan görüntülerdeki gereksiz detayları otomatik olarak temizleyebiliyor.

Güncelleme; sosyal medya için kısa içerikler hazırlayan, öğretici görseller oluşturan ya da hızlı bir şekilde ekran kaydı almak isteyen kullanıcılar açısından dikkat çeken bir yenilik olarak öne çıkıyor.