Tarayıcılar İçin Microsoft xCloud Beta Duyuruldu

Microsoft'un bulut oyun servisi xCloud, oldukça önemli bir gelişme ile karşımızda. Bulut servisinin hizmet ağını genişletmeye hazırlanan Microsoft, yayınladığı bir blog yazısı ile tarayıcılar için xCloud beta sürümünü duyurdu. Servise iPhone ve iPad'lerin tarayıcıları üzerinden ulaşmak da mümkün olacak.

Geleceğin oyun dünyasını şekillendirecek yeniliklerin başında geldiği düşünülen bulut oyun servisleri, her geçen gün daha çok kullanıcıya hitap eden bir sisteme dönüşmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda ülkemize kendi sunucularıyla giriş yapan ancak fiyatıyla bolca tartışma konusu olan NVIDIA GeForce Now ve Google Stadia gibi bulut oyun servislerinin yanında tabii ki Microsoft da bu konuda geri kalmış değil ve uzun zaman önce tanıttığı xCloud servisi ile yarışa dahil olmuştu.

xCloud ile tüm cihazlarda oldukça geniş kitlelere ulaşmak isteyen Microsoft, servisi hem mobil cihazlarda hem PC'de hem de tabletlerde kullanılabilen sınırsız bir platforma dönüştürmeye hazırlanıyor. Bugün Microsoft tarafından yayınlanan bir blog yazısına göre, xCloud tarayıcılara geliyor.

Beta sürümü şimdilik sınırlı sayıda Xbox Game Pass Ultimate üyesine sunulacak:

xCloud servisinin beta sürümü bir süredir Android kullanıcılarının kullanımına sunulmuş durumdaydı. Yarından itibaren ise xCloud servisin desteklendiği 22 ülkede bazı Xbox Game Pass Ultimate üyeleri Windows 10 PC'lerde, iPad'lerde ve iPhone'larda tarayıcılar üzerinden ulaşılabilir olacak. Oyunseverler Edge, Chrome ve Safari üzerinden 50'den fazla seçilmiş oyunun tadını çıkarabilecek.

Beta sürümüne katılması için seçilen kişilere Microsoft bir davetiye iletecek. Gelecek geri bildirimler ise servisi geliştirecek olan Microsoft, yayınladığı blog yazısında aynı zamanda daha fazla cihazdan erişim imkanı sunmak için de çalıştıklarını belirtti. Devam ede beta sürümünün ne zaman sonlanacağı ve servisin ne zaman herkesin kullanımına sunulacağı ise henüz bilinmiyor.