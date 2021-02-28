Ziya Selçuk: "Sınavların Yapılması İçin Ortam Müsait"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavlar için ortamın müsait olduğunu, vaka sayılarının yüksek olduğu illerde ise zaten sınav yapılmayacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te Cüneyt Özdemir'in programı 5N1K'da sınavlarla ilgili konuştu. Yüz yüze düzenlenecek sınavlarla ilgili açıklama yapan Selçuk, "Sınavların yapılması için ortam müsait" ifadelerini kullandı.

Sınavların sadece liselerle ilgili bir durum olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Sınav sadece liselerle ilgili söz konusu. Yeniden düşünür müsünüz şeklinde bir öneri olarak görüyoruz biz bu tartışmaları. Ama bizim eğitim bilimleriyle ilgili bir akademik kurulumuz var. Sonuçta bir karara varıyoruz. İlkokul ve ortaokulda sınavın olmaması yönünde ortak bir karar çıktı. Neden lisede olması gerekiyor da ilkokulda olmaması gerekiyor? Çünkü ilkokulun daha farklıdır, ilkokullarda karne notu vermiyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

"Liselerin akademik hedefleri daha yüksek"

Liselilerin akademik hedeflerinin daha yüksek olduğunu söyleyen Selçuk sınavlarla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Bizim destekleme yetiştirme kurslarımız ağustostan beri açık. Çocuklarımızın geleceğe dönük yapmaları gereken ödevler var. Eylülden 1 Kasım'a kadar olan döneme kadar bir karne notu vermek istiyoruz. Okullar kapanmadan önce yüzde 40'ı da sınava girdi. Şu ilde risk yüksek olduğu için okullar açılmayacak dendiğinde sınavlar zaten olmayacak."

"Çok riskli şehirlerde sınav yapmayacağız. Konular zaten sınırlı. Eğer sınav varsa çocuklar hiç bırakmıyor, takip ediyor. Ama hiç sınav yok derseniz bu sefer düşüyor. Çocukların en az yarısı 'Lütfen sınav olsun, bizim çalışmamızın karşılığı olsun' diye ısrar ediyorlar."