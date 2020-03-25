Bakan Selçuk, Eğitime Verilen Aranın Uzatıldığını Açıkladı

Bir süre önce ülkemizde de kendisini hissettirmeye başlayan Koronavirüs, gündelik hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, devlet yetkilileri virüsle mücadele konusundaki açıklamalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı yeni bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının öne çıkan kısımları ise haberimizde.

Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, ülkemizde de kendisini hissettirmiş ve can kayıplarına neden olmuştu. Virüs vakalarının sayısının artmasıyla birlikte insanların toplu olarak bulunduğu yerlerin de kısa süreliğine kapatılmasına karar verilmişti. Ayrıca ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerin de eğitimine belli bir süre ara verilmişti.

Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi. Sağlık Bakanı Koca, virüs salgını konusunda gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamak ve sosyal mesafeyi korumak konusundaki uyarıları yineledi.

Evden eğitim süreci uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalıktan korunmanın ve hastalığın yayılmasını önlemenin bireysel çabalara bağlı olduğunu hatırlatarak “Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek bireylere, tek tek her birimize bağlıdır. Devlet, bu mücadelede yaptırım gücü olan bir kılavuzdur” ifadelerini kullandı.

İlk, orta, lise ve üniversite düzeyine eğitime verilen arayla ilgili olarak da konuşan Koca, verilen aranın bir tatil olarak görülmemesi gerektiğini, bunun yaygınlaşmaya başlayan evden eğitim sürecinin bir parçası olduğunu dile getirdi. Bakan Koca, ayrıca evden eğitimin süresinin uzatıldığını da ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgındaki ölüm oranıyla ilgili olarak “Koronavirüs salgınında ölüm oranı düşük, sanıldığı kadar yüksek değil ama hastalığı ağır geçirmesek de herhangi birimiz hiç ummadığımız kadar ölüme yol açabiliriz. Sağlıklı görünen biri başkası için ölüm sebebi olabilir. Başkalarının hayatının bizim hayatımız kadar değerli olduğunu unutmamalıyız” dedi. Koca, ayrıca 60 yaş üstü iki hastanın da taburcu olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanı’ndan sonra açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı’nın televizyon yoluyla uzaktan eğitime başladığını dile getirdi. Bu haftanın test haftası olduğunu söyleyen Selçuk, “Önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu programlarla çocuklarımızın eğitimini vermeye devam edeceğiz” dedi.

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim kısmının dışında da en kısa süre içerisinde yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarının başlayacağını ifade etti. Bakan Selçuk, ayrıca evden eğitim sürecinin 30 Nisan tarihine uzatıldığını ifade etti.