Milli Elektrikli Trenin Gövde Üretimine Başlandı

Türkiye’nin milli yüksek hızlı ve elektrikli treni üzerinde yürütülen çalışmalar son hızla devam ediyor. Yetkililer, saatte 225 kilometre hıza ulaşacak trenin birçok aşamadan geçtiğini ve artık geriye üretimin kaldığını söylüyor.

İklim değişikliği farkındalığının altın çağını yaşadığı fakat hâlâ bu farkındalığın yeterli olmadığı günümüzde birçok ülke dünyayı korumak adına önemli adımlar atıyor. Bu önemli adımlardan biri, fosil yakıt tüketimini azaltmak. Bunun için de artık birçok taşıtın elektrikle çalışan modelleri üretiliyor. Bu duyarlılıkla hareket eden ülkelerden biri olan Türkiye, geçtiğimiz aylarda elektrikli yerli arabasını tanıttı. Şimdi de ülkemizde üretilecek olan milli elektrikli tren üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, milli ve elektrikli tren setlerinin üretiminin başladığını belirtti. Saatte 225 kilometre hıza sahip olacak trenlerin üretiminin yakın zamanda sonuna gelinmesi amaçlanıyor.

Kullanıma sunulması çok vakit almayacak:

Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ), 2013 yılında milli elektrikli tren setlerinin üretimi için görevlendirildi. Şirket, yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmeye hazır hâle geldi. Bunun üzerine Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türk Ulaşım Sen Genel Başkanı Nurullah Albayrak, TÜVASAŞ’ı ziyaret etti. Kahveci, ziyareti sırasında alüminyum gövdelerin üretileceği tesisin tamamlandığını bildirdi. Genel başkan, aynı zamanda elektrikli tren setlerinin proje çalışmalarının da sonuna gelindiğini kamuoyuna duyurdu.

'Sahip çıkılması gerek'

Önder Kahveci, TÜVASAŞ’ın artık üreteceği araçlarda tamamen yerli yöntemlerle elde ettiği malzemeleri kullanacak durumda oluğunu söyledi. Yerli üretim adına büyük adımlar atıldığını bildiren ve bu çalışmalara sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Kahveci, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum; burada bir başarı hikâyesi yazılıyor. Bu hikâye, temenni ederim ki hüsranla sonuçlanmasın. Devlet yöneticileri, ülke yöneticileri, siyasetçiler, sivil toplum örgütleri bu meseleye sahip çıksın. Milli bir değer var, milli bir katma değer oluşturuyoruz; belki ilerleyen süreçte dünya pazarlarında ciddi bir yer bulacak ve Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlayacak, istihdama katkı sunacak ve aynı zamanda cari açığın kapatılmasında önemli bir vazife edinecek.

Bugün gördük ki hakikaten Türk insanı isterse, irade koyarsa ciddi başarılara imza atabilir. Yeter ki siz bu konuda destek sağlayın, yeter ki Türk mühendisinin, Türk işçisinin, Türk memurunun önünü açın, biz hedefe ulaşmakta hiçbir güçlük çekmeyiz. Bu konuda buradan Türkiye Kamu-Sen olarak şunu ifade ediyorum; milli, yerli üretim konusunda üzerimize düşen ne görev varsa hem Sakarya hem de Türkiye genelinde her türlü desteği vermeye biz hazırız.”