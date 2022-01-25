Milyonlar Kazanan Mobil Oyunlar, Bu Başarıyı Nasıl Yakaladı?

Veri analiz ve araştırma platformu SocialPeta, 2021 yılında mobil oyun geliştiricilerin reklam verirken neler yaptığını inceledi. Yapılan analizler, reklam vermek isterken neler yapılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması, mobil oyun dünyasının devasa bir şekilde büyümesini sağladı. Bugün sağınıza solunuza baktığınızda gördüğünüz neredeyse herkes, en az bir mobil oyunu severek oynuyor. Elbette daha güçlü bütçelere sahip olan mobil oyunlar, verebildikleri reklamlar sayesinde dünya çapında ün kazanma imkanı yakaladı. Peki mobil oyun dünyası, geçtiğimiz yıl reklamları nasıl kullandı?

Özellikle de mobil oyun sektörü için pazarlama verileri üzerinde çalışmalar sürdüren SocialPeta, mobil oyun reklam pazarı incelemesi ile geliştiriciler için önemli bir veri sundu. Yapılan analizler, geliştiricilerin büyüyebilmesi için kritik bir önem arz ediyor. Gelin hep birlikte, mobil oyun pazarında kazanan olmak isteyen her geliştiricinin dikkat etmesi gereken o rapora birlikte bakalım.

Mobil oyun geliştiricilerinin 2021 reklam çalışmaları

2021'de 2020'ye kıyasla oyun reklamverenlerinin sayısının artışında önemli bir yavaşlama oldu. Konuyla ilgili SociaPeta, 2020'deki %44'lük büyüme oranına kıyasla 2021'de oyun içi reklamverenlerde %5'lik bir büyüme gerçekleştirdiğini öne sürüyor.

Reklam öğelerinin ortalama süresi 2021'de %87,9 artarak 32,5 güne ulaştı. Bunun nedeni, reklam verilerinin piyasada klasik malzemelerin daha popüler olduğunu göstermesidir.

2021'de, 2020'ye göre %73'lük bir artışla 5,6 milyon video reklam öğesi yerleştirildi. Video reklam öğeleri, mobil cihazların, 5G ağlarının sürekli olarak yükseltilmesi ve mobil teknolojilerin gelişmesi sonucunda oyun reklamcılığının ana akımı haline geldi.

Casual oyunlar, 18 binden fazla reklamverenle en fazla reklam verene sahip mobil oyun türü oldu. Bunun yanı sıra, RPG (Rol Yapma) oyunları, toplam 6,6 milyonu aşan bir sayı ile en çok reklam öğesine sahip olan tür.

Meta platformdaki mobil oyunların CPM'si 2021'de %34 arttı. Ayrıca, ABD'deki mobil oyunların ortalama CPM'si 28 doları aştı ve bu değer, 2020'nin ortalama istatistiğine göre %93'lük bir artışa tekabül ediyor. Mobil oyunların ortalama CTR’si ise yıllık %29 bir düşüş ile ortalama %1,28 olarak kaydedilmiş.

Mobil oyunu olup reklam vermek isteyenlere tavsiyeler

Socialpeta, yaptığı analizlerden sonra reklam vermek isteyen geliştiricilere de bazı tavsiyeler verdi. 2021 yılında verilen reklamlara ve alınan sonuçlara göre özel bir liste oluşturan ekip, geliştirdiği oyun için reklam vermek isteyen geliştiriciler için önemli ipuçları sunuyor.

Strateji oyunları için verilen reklamlara basit aktiviteler eklendi

Çoğu SLG reklamcısı, reklam öğelerine casual veya bulmaca gibi hafif öğeler ekledi. Reklamcılar bu stratejiyi casual oyun oyuncuları edinmek için uygulayarak toplam UA (kullanıcı edinme) maliyetini düşürdü. Bununla birlikte, casual oyun oyuncularının elde tutulması iyi değildir. Öte yandan, bazı reklamcılar bu stratejiyi uzun vadeli oyun operasyonu, kullanıcı kazanımını durdurmak ve reklam maliyetlerini düşürmek için kullanmaya kararlıdır.

RPG oyunları için verilecek reklamlarla gerçek hikaye ve kişilerin kullanımı

RPG reklamları, çoğunlukla gerçek insanları ve gerçek hikayeleri içeriyordu. Reklamcılar, güvenilirliklerini artırmak için bu stratejiyi uygulamışlardır.

Fenomen ya da ünlü isimlerden destek almak

Reklamlar aracılığıyla oyun kullanıcıları edinmenin yanı sıra, ünlülerle çalışmak daha umut verici olabilir. Bu kişiler, insanların oyun indirmesini sağlamak için dönüştürülmüş bir hayran kitlesine ve izleyici sadakatine sahiptir. Örneğin, 2021'de ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, Free Fire’ın indirmelerini önemli ölçüde artıran Chrono karakterinde hayat buldu ve böylece oyunun doğrudan reklamını yapmış oldu.

Kadın oyuncuları unutmayın

Eşleştirme ve simülasyon oyunları, ağırlıklı olarak kadınlar tarafından oynanıyor. Bu nedenle reklamcılar, hikayeleri kadınsı bakış açısıyla ilişkilendiren reklam öğeleri yaratır. Birçok reklamveren, kadın oyuncuların gerçek hayattaki duygusal ve kadınsı davranışlarını anlatan reklamlar yapar. Örneğin; biten bir ilişkisi, kırılan kalbi, yaptığı makyajı ve daha fazlasını vurgular. Bazı reklamlar, özellikle kahramanların hayatlarının ne kadar sefil olduğunu göstermek için stratejik olarak yaratılmıştır, bu da oyuncuların kendilerini üzmesine ve onları kurtarmak için oyunu indirmek istemesine neden olacaktır.

Reklam maliyetlerini düşürün

Basit oyun reklamlarının ortalama izlenme süresi 4,2 saniyedir. Reklamcılar, oyunu doğrudan oyuncuların oyunu anlamasını sağlayan reklamlarda görüntüler. Diğerlerinin yanı sıra dikey senaryo ve tek elle kullanım, casual oyun oyuncularının tercihlerine hitap eden oyunun rahatlığını gösteriyor.

2022 yılı mobil oyun reklam sektörü için öngörüler

Socialpeta, yaptığı analizler sonucunda 2022 yılında reklamcılık sektöründe trend olacak öngörüleri de paylaştı. Gelin son olarak, bu öngörülere de hep birlikte bakalım.

Doğru Kitleyi Bilmek Pazar Başarısını Teşvik Edecek

2022'de mobil oyunlardan en iyi şekilde yararlanmak isteyen pazarlamacılar, hedef müşterilerini ve reklamlarının nasıl performans gösterdiğini kapsamlı bir şekilde anlayarak stratejiler geliştirecekler. Başka bir deyişle, kampanya etkinliğini katı metrikler yerine somut göstergelere göre analiz edecekler ve gerekli verileri toplamak için SocialPeta gibi akıllı sistemler kullanacaklar. Pazarlamacılar, harcama tahsislerini optimize etmelerini, artan performansı daha da artırmalarını ve mobil oyuncular için tutarlı bir alaka düzeyi sunmalarını garanti altına almak için stratejilerini bu şekilde değiştireceklerdir.

2022'de Reklam Analizi Önemli Olacak

Mobil oyun pazarındaki rekabet artıyor. Bu rekabet, kazananın, alanını domine ettiği bir güreş müsabakasına benzer. Benzer şekilde, pazarlamacılar, rakiplerine karşı başarılı olabilecek ve sektörü domine edebilecek veriye dayalı bir stratejiye ihtiyaç duyarlar.

Reklam öğeleri, mobil oyun kullanıcı ediniminde başarının anahtarıdır

Mobil oyunlar için en iyi reklam öğelerini üretmek kolay değil. Ancak bu reklamların hedef pazarlardaki yeri bir öncelik olacaktır. SocialPeta'nın önemli ortakları bu konudaki bakış açılarını şöyle ifade ettiler:

Kullanıcı gizliliği her zamankinden daha önemli. SKAN'ın sınırlamaları nedeniyle, reklamcılar, reklam öğelerinin üretimi ve optimizasyonu için daha fazla çaba göstereceklerdir. - Chartboost

Ürünlerle reklam öğeleri arasında nasıl bağlantı kurulur? Daha fazla kullanıcı çekmek ve onların zevklerine hitap etmek için yaratıcı reklam hikayelerini nasıl anlatırsınız? Bunlar, yaratıcı reklamların rekabetini kazanmadan önce çözülmesi gereken temel sorulardır. -Moonton

Pazarlama Araçları, Pazarlamacıların Uygulama Büyümeleri İçin Daha Fazla Fırsat Elde Etmelerine Yardımcı Olacak

MarTech ve Yaratıcı Ekonomileri (Creator Economies) pazarlamacılar için tam anlamıyla bir altın madenidir. AppLovin Pazarlama Direktörü Katie Jansen tarafından yapılan açıklamaya göre:

“Pandemiden çıkıp artık canlı bir yaratıcı ekonomi dünyasında yaşadığımız için pazarlamacıların araçları değişti ve genişletildi. Tüketici davranışları, özellikle mobil cihazlarda hayatın tüm yönlerini uygun bir şekilde yürütmek ve keyfini çıkarmak için kullanımları, içerik oluşturma platformlarının çoğalmasıyla birleştiğinde, pazarlamacıların daha verimli bir şekilde para kazanmaları ve tanımlanmış, ilgili kitlelere pazarlama yapmaları için önemli fırsatlar yaratır.”

Sonuç

Her yarışma galibi zafer için yerini alır. Benzer şekilde, küresel mobil oyun pazarı da günden güne rekabetçi hale geliyor. Bununla birlikte, kartlarını iyi oynamayı bilen reklamcılar, hızla yükselen sonuçlar üretecek olanlardır. İlginç bir şekilde, mobil oyun pazarında gelişmek için gereken bilgiler parmaklarınızın ucunda. Bunları iyi öğrenin, uygulayın ve sonucunda en iyi deneyime sahip olacaksınız. Son olarak, yukarıda yazılanları kapsamlı bir şekilde incelemek ve daha fazla veriye erişmek için SocialPeta 2021 Global Mobile Game White Paper’ın tamamını indirebilirsiniz.