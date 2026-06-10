PlayStation Store'da 'Yıl Ortası Fırsatları' indirimleri başladı. Kampanya kapsamında birçok büyük ve önemli oyunda indirimler sunuluyor.

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise daha çok bağımsız oyunları kapsayan yeni bir indirim dönemi olan "Yıl Ortası Fırsatları" indirimleri başlamış durumda.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yıl Ortası Fırsatları indirimleri kapsamında bağımsız oyunlar özelinde büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

PlayStation 'Yıl Ortası Fırsatları' indirimleri

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Arc Raiders 2.090 TL 1.567,50 TL (-%25) Moving Out 2 1.049 TL 262,25 TL (-%75) Neon Abyss 699 TL 174,75 TL (-%75) Unknown 9: Awakening 849 TL 424,50 TL (-%50) Contra: Operation Galuga 1.399 TL 699,50 TL (-%50) GRADIUS ORIGINS 1.749 TL 874,50 TL (-%50) Hellblade: Senua's Sacrifice 899 TL 629,30 TL (-%30) Katamari Damacy REROLL 1.049 TL 262,25 TL (-%75) Park Beyond 1.049 TL 346,17 TL (-%65) Hunt: Showdown 1896 1.049 TL 419,60 TL (-%60) Anger Foot 849 TL 382,05 TL (-%55) GORN 2 849 TL 424,50 TL (-%50) Pepper Grinder 529 TL 185,15 TL (-%65) The Plucky Squire 1.049 TL 367,15 TL (-%65) Aliens: Fireteam Elite 1.049 TL 262,25 TL (-%75) Evil West 2.799 TL 699,75 TL (-%75) Necromunda: Underhive Wars 699 TL 139,80 TL (-%80) Jak and Daxter: The Precursor Legacy 429 TL 214,50 TL (-%50) Autopsy Simulator 1.015 TL 507,50 TL (-%50) Before We Leave 629 TL 157,25 TL (-%75)

PlayStation 'Yıl Ortası Fırsatları' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.