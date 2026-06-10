Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise daha çok bağımsız oyunları kapsayan yeni bir indirim dönemi olan "Yıl Ortası Fırsatları" indirimleri başlamış durumda.
Yıl Ortası Fırsatları indirimleri kapsamında bağımsız oyunlar özelinde büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.
İçerikten Görseller
PlayStation 'Yıl Ortası Fırsatları' indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Arc Raiders
|2.090 TL
|1.567,50 TL (-%25)
|Moving Out 2
|1.049 TL
|262,25 TL (-%75)
|Neon Abyss
|699 TL
|174,75 TL (-%75)
|Unknown 9: Awakening
|849 TL
|424,50 TL (-%50)
|Contra: Operation Galuga
|1.399 TL
|699,50 TL (-%50)
|GRADIUS ORIGINS
|1.749 TL
|874,50 TL (-%50)
|Hellblade: Senua's Sacrifice
|899 TL
|629,30 TL (-%30)
|Katamari Damacy REROLL
|1.049 TL
|262,25 TL (-%75)
|Park Beyond
|1.049 TL
|346,17 TL (-%65)
|Hunt: Showdown 1896
|1.049 TL
|419,60 TL (-%60)
|Anger Foot
|849 TL
|382,05 TL (-%55)
|GORN 2
|849 TL
|424,50 TL (-%50)
|Pepper Grinder
|529 TL
|185,15 TL (-%65)
|The Plucky Squire
|1.049 TL
|367,15 TL (-%65)
|Aliens: Fireteam Elite
|1.049 TL
|262,25 TL (-%75)
|Evil West
|2.799 TL
|699,75 TL (-%75)
|Necromunda: Underhive Wars
|699 TL
|139,80 TL (-%80)
|Jak and Daxter: The Precursor Legacy
|429 TL
|214,50 TL (-%50)
|Autopsy Simulator
|1.015 TL
|507,50 TL (-%50)
|Before We Leave
|629 TL
|157,25 TL (-%75)
PlayStation 'Yıl Ortası Fırsatları' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.