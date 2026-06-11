realme, çok uygun fiyata 144 Hz ekran ve 8000 mAh batarya sunan yeni telefonu P4R’yi tanıttı.

Akıllı telefon deyince en çok öne çıkan markalardan biri olmayı başaran realme, özellikle büyük bataryalı telefonlarıyla son zamanlarda dikkat çekmeyi başarmıştı. Çin merkezli firma, şimdi ise yeni bütçe dostu telefonu P4R modelini gerçekleştirdiği bir lansman ile tanıttı.

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realme P4R modeli, arka tarafında sol üste konumlandırılmış bir kamera kurulumu, önünde ise delikli ekran tasarımıyla geliyor. Cihaz, çok uygun fiyatlı olmasına rağmen büyük batarya gibi gelişmiş özellikler sunabiliyor.

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realme P4R teknik özellikleri

Ekran 6,8 inç, 720p+, 144 Hz, IPS LCD İşlemci Dimensity 6300 RAM 4/6 GB Depolama 128/256 Arka kamera 50 MP Ön kamera 8 MP Batarya 8000 mAh İşletim sistemi Realme UI 7.0 (Android 16)

Telefonda 6,8 inçlik 144 Hz yenileme hızı sunan bir LCD ekran görüyoruz. Dimensity 6300’den güç alıyor ve 4/6 GB RAM ile geliyor. 50 MP ana ve 8 MP selfie kamerasına sahip cihaz, 8000 mAh’lik 45W destekli dev bir batarya sunuyor. Cihazın 4/128 GB’lık başlangıç versiyonu 198 dolara, 6/128 GB’lık versiyonu 219 dolara, 6/256 GB’lık verisyonu ise 240 dolara satışa sunuldu.