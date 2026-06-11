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Aşırı Uygun Fiyata 144 Hz Ekran, 8000 mAh Batarya Sunan realme P4R Tanıtıldı

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realme, çok uygun fiyata 144 Hz ekran ve 8000 mAh batarya sunan yeni telefonu P4R’yi tanıttı.

Aşırı Uygun Fiyata 144 Hz Ekran, 8000 mAh Batarya Sunan realme P4R Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Akıllı telefon deyince en çok öne çıkan markalardan biri olmayı başaran realme, özellikle büyük bataryalı telefonlarıyla son zamanlarda dikkat çekmeyi başarmıştı. Çin merkezli firma, şimdi ise yeni bütçe dostu telefonu P4R modelini gerçekleştirdiği bir lansman ile tanıttı.

realme P4R modeli, arka tarafında sol üste konumlandırılmış bir kamera kurulumu, önünde ise delikli ekran tasarımıyla geliyor. Cihaz, çok uygun fiyatlı olmasına rağmen büyük batarya gibi gelişmiş özellikler sunabiliyor.

İçerikten Görseller

Aşırı Uygun Fiyata 144 Hz Ekran, 8000 mAh Batarya Sunan realme P4R Tanıtıldı
Ekran Resmi 2026-06-11 10.56.18

realme P4R teknik özellikleri

Ekran Resmi 2026-06-11 10.56.18
Ekran 6,8 inç, 720p+, 144 Hz, IPS LCD
İşlemci Dimensity 6300
RAM 4/6 GB
Depolama 128/256
Arka kamera 50 MP
Ön kamera 8 MP
Batarya 8000 mAh
İşletim sistemi Realme UI 7.0 (Android 16)

Telefonda 6,8 inçlik 144 Hz yenileme hızı sunan bir LCD ekran görüyoruz. Dimensity 6300’den güç alıyor ve 4/6 GB RAM ile geliyor. 50 MP ana ve 8 MP selfie kamerasına sahip cihaz, 8000 mAh’lik 45W destekli dev bir batarya sunuyor. Cihazın 4/128 GB’lık başlangıç versiyonu 198 dolara, 6/128 GB’lık versiyonu 219 dolara, 6/256 GB’lık verisyonu ise 240 dolara satışa sunuldu.

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