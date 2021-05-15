Zafer Havalimanı, Yılın İlk Çeyreğini 61 Yolcuyla Kapattı

Kütahya’da bulunup 3 şehrin ağırlıkla kullanması için kurulan Zafer Havalimanı’nın faaliyetleri durma noktasına geldi. 2012 yılından bu yana 10 milyonun üzerinde yolcu ağırlaması garanti edilen havalimanının etkinliği, pandeminin de etkisiyle bu hedefin yarısına bile ulaşamadı. Geçen sene 16 bin yolcu ağırlayan Zafer Havalimanı, 2021’in ilk çeyreğini 61 yolcuyla kapattı. Havalimanı için 2021 yılında 1 milyon 312 bin yolcu ağırlaması garanti edilmişti.

Yüzbinlerce yolcu garantisi verilerek açılan, yıllardır bu garantinin altında yolcu sayısı elde eden Zafer Havalimanı, yılın ilk çeyreğini inanılması zor bir sayıyla bitirdi. 2021 yılı için 1 milyon 317 bin yolcu garantisi verilen havalimanı, yılın ilk 4 ayını hedeflerin çok altında kapadı.

2012 yılında yapım aşaması tamamlanıp yolcu ağırlamaya başlayan Zafer Havalimanı; başlıca Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar yolcularını ağırlayacak bir havalimanı olarak tasarlanıp hizmete başlamıştı. Öncesinde de garanti edilen yolcu sayısına ulaşamayan Zafer Havalimanı, pandeminin başlamasıyla birlikte işlevini kaybetme noktasına geldi. 2021 yılının ilk çeyreğinde havalimanına sadece 61 yolcu uğradı.

Bu yıla kadar milyonlarca yolcu garantisi verilmişti

Kütahya sınırları içerisinde yer alan Zafer Havalimanı, 3 şehrin arasında kalacak şekilde inşa edilmiş, bu şehirlerin yolcularının kolayca ulaşıp tercih etmesi umutlarıyla açılmıştı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Akkuyu Nükleer Santrali gibi projelerin ihalelerini alan IC İçtaş, havalimanına 50 milyon euro yatırım yapmıştı. İşletme hakkının 2044 yılına kadar devredildiği havalimanının yolcu sayısının her yıl artacağı vadedildi. Şirkete açıldığı yıldan bu yana 10 milyon 233 bin yolcu ağırlanacağı garantisi verildi ancak sayılar beklendiği gibi olmadı.

Yılın ilk çeyreğinde sadece 61 yolcu ağırlandı

Zafer Havalimanı, açıldığı yıldan bu yana 318 bin 996 yolcu ağırladı. Asıl düşüşünü pandemiyle birlikte yaşayan havalimanının faaliyeti, bu sene neredeyse durma noktasına geldi. 2020 yılında 1 milyon 279 bin yolcu garantisi alan havalimanı sadece 16 bin 645 yolcu tarafından kullanılınca, IC İçtaş’a kalan yolcuların garanti ödemesi yapıldı. Bu ödemenin miktarı 6 milyon 738 bin euro kadardı.

Pandeminin ciddiyetinin arttığı 2021 yılında ise şirkete verilen yolcu garantisi tam olarak 1 milyon 317 bin 733’tü. Ocak, şubat, mart ve nisan ayları boyunca havalimanına hiç iç hatlar yolcusu uğramazken sadece 61 yolcu, Zafer Havalimanı’nı yurt dışına gitmek için kullandı.