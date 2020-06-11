Rize-Artvin Havalimanı Kulesi, Çay Bardağı Şeklinde Olabilir

Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’ndaki kontrol kulesinin, çay bardağı şeklinde olacağı öğrenildi. Yüzde 68'i tamamlanan havalimanının temeli, 3 Nisan 2017 tarihinde atılmıştı.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, 766 hektarlık bir alanı kapsayan Rize-Artvin Havalimanı, yapımı 2015 yılında tamamlanan Ordu-Giresun Havalimanı’nın ardından Türkiye'nin deniz üzerine kurulan ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyor.

Aktarılan bilgilere göre yüzde 68’i tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı’ndaki kontrol kulesi, çay bardağı şeklinde inşa edilecek. Temeli 3 Nisan 2017 tarihinde atılan havalimanında, 88.5 milyon ton taş kullanılacak. Gece gündüz devam eden inşaatta, günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı bildirildi.

Kontrol kulesinin çay bardağı şeklinde olmasına karar verildiği söylenen Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye'nin deniz üzerine kurulan ikinci havalimanı olacak

T24’ün haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından projelendirilen 766 hektarlık alana, 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile 28 metre derinliğindeki denize dökülüyor.

Denizin üzerine inşa edilecek ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak olan mendireğin iç alanı, yaklaşık 2 milyon metrekare olacak. Yılda 3 milyon yolcuyu ağırlaması beklenen Rize-Artvin Havalimanı’nın toplamda 1 milyar 78 milyon TL'ye mal olacağı açıklanmıştı.

Yüzde 68'i tamamlanan havalimanı inşaatında, 88.5 milyon ton taş kullanılacak

Deniz üzerine taş dolgu ile inşa edilen Avrupa'nın ve Türkiye'nin ilk havalimanı Ordu-Giresun Havalimanı ise yaklaşık 360 milyon TL'ye tamamlanmıştı. Pist uzunluğunun 3 bin, genişliğinin ise 45 metre olduğunu havalimanının inşaatında 36 milyon taş kullanılmıştı. Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 2011'de temeli atılan Ordu-Giresun Havalimanı, Mayıs 2015 hizmet vermeye başlamıştı.