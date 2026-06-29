MINI Countryman, markanın ikonik tasarım anlayışını SUV formuyla bir araya getirirken, elektrikli versiyonlarıyla da dikkat çekiyor. Bu içerikte MINI Countryman'ın güncel fiyatları, öne çıkan özellikleri, tasarımı, elektrik tüketimi ve menzil değerlerini yakından inceliyoruz.

MINI denildiğinde akla genellikle kompakt boyutlar ve eğlenceli sürüş karakteri geliyor. Ancak Countryman, markanın alışılmış çizgisini daha geniş yaşam alanı ve SUV karakteriyle farklı bir noktaya taşıyor. Hem şehir içi kullanım hem de aile ihtiyaçlarına hitap eden model, son nesliyle birlikte teknolojik açıdan da önemli yenilikler sunuyor.

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Özellikle elektrikli otomobillere ilginin arttığı günümüzde MINI Countryman'in tamamen elektrikli versiyonları da merak edilen modeller arasında yer alıyor. Peki MINI Countryman alınır mı? Gelin modelin tasarımından donanımlarına, elektrik tüketiminden menzil performansına kadar tüm detaylarına birlikte göz atalım.

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MINI Countryman tasarımı:

Yeni nesil MINI Countryman, önceki jenerasyona göre daha büyük boyutlara sahip. Keskin hatlar, geniş ön ızgara tasarımı ve dikkat çekici LED aydınlatmalar modele daha modern bir görünüm kazandırıyor.

İç mekânda ise MINI'nin karakteristik tasarım anlayışı korunuyor.

Yuvarlak OLED ekran, minimalist kokpit yapısı ve kaliteli malzeme tercihleri sayesinde hem teknolojik hem de premium bir atmosfer sunuluyor.

MINI Countryman özellikleri-donanım listesi:

Yuvarlak OLED merkezi bilgi-eğlence ekranı

MINI Operating System 9 işletim sistemi

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği

Dijital gösterge paneli

Adaptif hız sabitleyici

Şerit takip asistanı

Kör nokta uyarı sistemi

Trafik işareti tanıma sistemi

360 derece çevre görüş kamerası

Otomatik park asistanı

Anahtarsız giriş ve çalıştırma

Çift bölgeli otomatik klima

Elektrikli bagaj kapağı

Panoramik cam tavan

LED ve Matrix LED far seçenekleri

Harman Kardon premium ses sistemi

Sürüş modu seçenekleri

Kablosuz telefon şarj ünitesi

Isıtmalı ön koltuklar

Gelişmiş sürüş destek sistemleri

MINI Countryman opsiyon listesi:

Panoramik cam tavan

Harman Kardon ses sistemi

Head-up Display

Matrix LED farlar

Elektrikli ön koltuklar

Koltuk hafıza fonksiyonu

Isıtmalı direksiyon simidi

Adaptif süspansiyon sistemi

19 inç ve 20 inç alaşım jant seçenekleri

Farklı iç mekân döşeme alternatifleri

JCW (John Cooper Works) tasarım paketi

Siyah tavan ve kontrast renk seçenekleri

Gelişmiş park asistanı Plus

360 derece kamera sistemi

Premium Plus donanım paketi

Elektrikli bagaj kapağı

Karartılmış arka camlar

Adaptif uzun far sistemi

Çekme demiri hazırlığı

Farklı gövde renk kombinasyonları

MINI Countryman yakıt tüketimi:

Benzinli MINI Countryman C modelinde ortalama yakıt tüketimi WLTP verilerine göre 100 kilometrede yaklaşık 6,1 - 6,8 litre arasında değişiyor. Daha güçlü Countryman S ALL4 versiyonunda ise tüketim değeri yaklaşık 6,5 - 7,3 litre/100 km seviyelerine çıkabiliyor. Bu değerler sürüş koşullarına ve kullanım tarzına göre farklılık gösterebilir.

MINI Countryman elektrik tüketimi ve menzil:

Elektrikli MINI Countryman E versiyonunda ortalama enerji tüketimi WLTP verilerine göre 100 kilometrede yaklaşık 16,8 - 18,5 kWh arasında değişiyor. Daha güçlü çift motorlu Countryman SE ALL4 versiyonunda ise tüketim değeri 17,4 - 18,5 kWh/100 km seviyelerinde bulunuyor.

MINI Countryman menzili ne kadar?

MINI Countryman E, 66,5 kWh bataryasıyla WLTP normuna göre 462 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Dört tekerlekten çekişli ve daha güçlü olan MINI Countryman SE ALL4 ise 432 kilometreye kadar menzil değeriyle geliyor. Gerçek kullanımda ise hava sıcaklığı, sürüş tarzı, klima kullanımı ve yol koşullarına bağlı olarak menzil değerleri değişiklik gösterebiliyor.

MINI Countryman fiyat listesi:

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Tamamen Elektrikli MINI Countryman E 2.493.500 TL Tamamen Elektrikli MINI Countryman SE ALL4 5.533.400 TL MINI Countryman 3.780.100 TL

MINI countryman indirimler ve kampanyalar:

MINI Countryman Takas Desteği

MINI Countryman, Haziran 2026 dönemine özel sunulan 200 bin TL takas desteğiyle avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Mevcut aracını takasa veren müşteriler, belirlenen şartlar kapsamında bu destekten yararlanarak yeni MINI Countryman sahibi olabiliyor.

MINI Countryman Kredi Kampanyası

MINI Countryman için 1 milyon TL tutarında, 12 ay vadeli ve %1,99 faiz oranlı kredi fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında premium SUV modeline daha avantajlı ödeme koşullarıyla sahip olmak mümkün oluyor.

SONUÇ: MINI Countryman Alınır mı?

MINI Countryman, özellikle elektrikli SUV segmentinde premium bir otomobil arayanlar için dikkat çekici seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Kaliteli iç mekânı, özgün tasarımı, teknolojik donanımları ve 400 kilometrenin üzerindeki menzil değerleri sayesinde hem şehir içi hem de uzun yol kullanımında beklentileri karşılayabiliyor. Modelin en büyük avantajlarından biri ise sunduğu premium deneyime rağmen birçok premium rakibinden daha ulaşılabilir bir fiyat seviyesinde bulunması.

Ancak Countryman'in benzinli versiyonlarına gelindiğinde tablo biraz değişiyor. Elektrikli versiyon ile benzinli versiyon arasındaki fiyat farkını da düşününce, elektrikli modelin sunduğu düşük kullanım maliyeti, sessiz sürüş karakteri ve güçlü performans avantajları benzinli seçeneği ikinci planda bırakabiliyor. Sık sık uzun yol yapan, şarj altyapısına erişimi olmayan veya elektrikli otomobile geçmek istemeyen kullanıcılar için benzinli Countryman hâlâ değerlendirilebilir bir seçenek olsa da, mevcut fiyat seviyelerinde birçok kullanıcı için elektrikli versiyon daha mantıklı bir tercih olarak öne çıkıyor.