Mısır’daki 2100 Yıllık Gizemli Mumyanın Sırrı Çözüldü

Antik Mısır’dan kalma 2100 yıllık küçük mumyanın boyutu ve üzerinde bulunan şahin temalı dekorasyonlar sonucu bir kuşa ait olduğu düşünülüyordu fakat mumya ile ilgili hiç beklenmedik bilgiler ortaya çıktı.

Mitleri ve sırlarla dolu tarihi ile günümüzde de araştırmalara konu olan Antik Mısır’dan kalma 2100 yıllık küçük mumyanın boyutu ve üzerinde bulunan şahin temalı dekorasyonlar sonucu bir kuşa ait olduğu düşünülüyordu. 2018 yılında araştırmacılar tarafından mumya üzerinde bilgisayarlı tomografi aracılığıyla yapılan incelemeler sonucu ortaya tamamıyla farklı bir durum çıktı. İngiltere’nin Kent şehrinde bulunan Maidstone Müzesi’nde sergilenen mumyada bir kuş yerine 28 haftalık sakat bir bebek ceninine ait kalıntılar bulundu.

Aslında mezarın boyutu nedeniyle bir kuşa ait olduğu düşünülüyordu. Bunun sebebi ise mezarın üzerinde yer alan ve Antik Mısır inanışında bir şahin kafasına sahip olan gök tanrısı Horus’un olduğu hiyerogliflerin olması. Bununla beraber, Antik Mısır inanışında timsahlardan kedilere birçok hayvanın mumyalanması son derece yaygındı. Bu yüzden de mumyanın başka bir şeye ait olması beklenmiyordu.

Mumya’dan sakat bir cenine ait kalıntılar çıktı:

Durum böyle olunca mumyanın bilgisayarlı tomografi uygulaması aracılığıyla incelenmesine gerek dahi duyulmamıştı. 2016 yılında müzede, insan mumyaların taranması esnasında araştırmacılar birkaç hayvan mumyasının da koleksiyona eklenmesi adına taranmasına karar verdi. Detaylı olmayan incelemelerde mumyanın bir maymuna ait olma ihtimaline de yer verildi.

Kanada’nın ABD sınırında bulunan London şehrindeki Western Üniversitesi antropologlarından Andrew Nelson ise incelemede elde edilen verilerde yer alan tutarsızlıklar sonucu mumyanın tekrar incelenmesini istedi. Nelson, çok disiplinli çalışmalar yürüten bir ekiple iletişime geçerek müzede yer alan mumyanın yüksek çözünürlüklü bir bilgisayarlı mikro tomografi ile analiz edilmesi talebinde bulundu.

Uzun süren detaylı incelemeler sonucunda ekip, mezarda bulunan kemiklerin tahmini 28 haftalık sakat bir erkek bebek ceninine ait olduğu sonucunu elde etti. İncelemeler sonrasında ekip tarafından öne sürülen bir öngörü ise bebeğin ölü doğmuş olması ihtimali, çünkü bebeğin oluşumu olması gerektiği gibi tamamlanmamıştı. İncelemelerde dikkat çeken diğer bir önemli detay ise bebeğe ait mumyada beyin kalıntılarına rastlanmamış olması. Bu tür bir keşifin daha önce ilk olarak 1826 yılında literatüre girdiğini ve bunun tarihteki ikinci mumya olduğunu da belirtelim.