Bir Antik Mısır Mezarında Hayvan Mumyaları Keşfedildi

Antik Mısır deyince hepimizin aklına gelen ilk şeylerden biri elbette mumyalar. Hayvan mumyaları da Antik Mısır'da çok özel bir yere sahip fakat araştırmacıların yeni keşfi, herkesi şaşırtabilir.

Mısır, Sakkara’da bir grup arkeolog tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir yeraltı mezarı keşfedildi. Arkeologların bulguları arasında 2.600 yıllık mumyalanmış hayvanlar bulunuyor. Bu hayvanların bazılarının kedi, kobra, timsah ve ilk defa mumyalarına rastlanan aslan yavrusu olduğunu belirtelim.

Antik Mısır halkının kediler başta olmak üzere bazı hayvanları kutsal sayıp mumyaladıklarını biliyoruz fakat aslan mumyaları, arkeolojik kalıntılar arasında oldukça ender bir yere sahip.

Bulunan iki aslan yavrusu mumyasının yaklaşık 2.600 yaşında oldukları tahmin ediliyor:

Antik Mısır geleneklerine göre insanlar, kedilerin organlarını çıkartıp daha sonra yaklaşık 90 cm boya sahip bedenlerini kurutma işlemine alıyorlardı. Ardından da ketenlere sarılıp hiyerogliflerle kaplı ahşap tabutlara yerleştiriliyorlardı.

Kahire’nin güneyinde yer alan Sakkara’daki bu arkeolojik kazıda rastlanan aslan yavrusu mumyaları, aynı zamanda arkeoloji tarihinde de bir ilk. Bulunan bu mezarlık, daha önce bulunan hiçbir mezarlık gibi değil.