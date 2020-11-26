Mısırlı bir mucit, COVID-19 hastalarıyla ilgilenecek bir robot yaptı. "Cira-03" isimli bu robot, hastalık şüphesi olanlara COVID-19 testi, kan tahlili ve röntgen çekimi gibi işlemler uygulayabiliyor. Robotun mucidi, Cira-03 sayesinde koronavirüslü hastalarla temasın azaltılabileceğini söylüyor.

Koronavirüs salgınının derinden etkilediği ülkelerden biri olan Mısır'da bir mucit, sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracağına inandığı bir robot geliştirdi. "Cira-03" olarak isimlendirilen bu robot, uzaktan kumandalı bir yapıya sahip. Robotun mucidi Mahmoud el-Komy, Cira-03'ün COVID-19 testi yapabildiğini hastaların ateşini ölçebildiğini ve hatta maske takmayan insanları uyarabildiğini söylüyor.

Cira-03'ün özellikleri bunlarla da sınırlı değil. Mucide göre bu robot, kan tahlilleri alabildiği gibi ekokardiyogram ve röntgen çekebiliyor. Ayrıca sonuçlar, robotun göğüs bölgesindeki bir ekran üzerinden anından görüntülenebiliyor. İşlevsellik açısından önemli avantaj sunan, görünüş açısından da mümkün olduğunca insanlara benzetilmeye çalışılmış durumda.

Cira-03 işte böyle görünüyor

Tasarladığı robotla ilgili açıklamalarda bulunan Mahmoud el-Komy, robotun tasarımını insanlara benzetmeye çalıştığını, bu sayede de hastaların korkmasını engellemek istediğini ifade ediyor. Yaptığı robota fazlasıyla güvenen mucit, bu robot sayesinde COVID-19'lu hastalara maruz kalma süresinin azalacağını, virüsün bulaşmasının önlenebileceğini belirtiyor.

el-Komy'ye göre robot, hastalar tarafından da benimsenmiş durumda. Robotu gören kimsenin korkmadığını söyleyen mucit, robotun hastalara normal doktor ve hemşirelerden çok daha fazla güven verdiğini çünkü Cira-03'ün çok hassas bir cihaz olduğunu ifade ediyor. Bu arada, söz konusu robotun COVID-19 testi yaparken önce hastanın ağzını açtığını ardından da test çubuğu ile numune aldığını, yani normal prosedürü uyguladığını belirtmekte fayda var.

Cira-03, bir süredir Mısır'daki bir özel hastanede test ediliyor. Robotla ilgili açıklamalarda bulunan özel hastanenin Başhekimi Ebu Bekir El-Mihi, robotla ilgili olarak şu ana dek olumsuz bir olay yaşamadıklarını, robotun daha çok, ateş ölçümü yapmak için kullanıldığını ifade ediyor.