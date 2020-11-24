Koronavirüsün Çin Dışındaki Yakın Akrabaları Tespit Edildi

Bilim insanları, Kamboçya ve Japonya'daki bazı buzluklardan aldıkları yarasalarda incelemeler yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda, bu yarasalarda COVID-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüsüne çok benzer virüsler olduğu tespit edildi. Uzmanlara göre bu virüsler, SARS-CoV-2'nin Çin dışında tespit edilmiş ilk akrabaları.

Nature dergisi, 2020 yılını mahveden koronavirüs salgınıyla ilgili dikkat çekici bir haber geçti. Bilim insanlarının yaptığı bir çalışmanın aktarıldığı haberde, Kamboçya ve Japonya'daki buzluklarda saklanan bazı yarasalarda, "SARS-CoV-2" virüsünün çok benzerlerinin tespit edildiği ifade ediliyor. Habere göre keşfedilen koronavirüsler, COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2'nin Çin dışında tespit edilen ilk akrabaları.

Bilim insanları tarafından yapılan keşif, hayatımız için oldukça önemli. Çünkü salgının ilk günlerinde koronavirüsün yarasalardan insanlara bulaştığı söylenmişti. Ancak sonraki süreçte hiç kimse, virüsün çıkış noktası üzerinde durmadı. Ayrıca Çin'e herhangi bir tepki gösterilmezken, bir milyondan fazla insanın hayatına mal olan salgının yol açtığı sorunların hesabı da sorulmadı. Uzmanlar, yaptıkları çalışmalar kapsamında Kamboçya ve Japonya'daki virüsler arasındaki bağı ispatlarlarsa, salgının çıkışının anlaşılması için önemli bir yolun katedilmiş olacağına inanıyorlar.

Keşif, koronavirüs ailesinin çeşitliliğini aydınlatabilir

​

Bilim insanlarına göre buzluklardaki yarasalarda tespit edilen virüsle SARS-CoV-2 arasında istenen seviyede bir bağıntı bulunamazsa, bu kez de farklı bir şeyin anlaşılması sağlanmış olacak. Uzmanlar, böylesi bir durumda koronavirüs ailesindeki çeşitliliğin öğrenilmiş olabileceğini söylüyorlar. Biyolog Alice Latinne tarafından yapılan açıklamalarda yapılan keşiflerin önemli olduğu, bu araştırmayla normal yarasalarda bile SARS-CoV-2 bulunabileceğinin doğrulanmış olacağı belirtiliyor.

Uzmanlara göre yapılan son keşif, şu an için heyecanlandıracak bir şey sunmuyor. Ancak elde edilen bulguların detaylandırılması, salgınla ilgili bambaşka keşiflerin yapılabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanların, yapacakları çalışmalarla nereye varacakları bilinmiyor ancak tüm insanların sorması gereken o sorunun artık yanıtlanması gerekiyor: "Dünya üzerinde tüketecek onca şey varken gerçekten de yarasaya mı kaldın ey insan?"