MIT, Amsterdam Kanallarında Yolcu Taşıyacak Robot Geliştirdi

MIT mühendisleri, Amsterdam kanallarında yolcu ve eşya taşıyabilecek otonom tekne Roboat II'yi tanıttı. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 50 kg ağırlığında olan Roboat II, kanallarda yapılan testlerden de başarıyla ayrıldı.

MIT'nin Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zekâ Laboratuvarı (CSAIL) ve Senseable City Lab'den araştırmacılar, Amsterdam şehri için üzerinde çalışmakta oldukları filoya kısa süre önce yeni ve daha büyük bir tekne daha ekledi. "Roboat II" olarak adlandırılan otonom tekne, Amsterdam kanallarını kendi kendine gezebiliyor.

Beş yıldır geliştirilen Roboat II, Amsterdam kanallarında yapılan testlerden de başarıyla ayrıldı. 3 saat boyunca test edilen otonom tekne, yalnızca 0,17 metrelik bir hata payı ile başlangıç konumuna geri döndü.

Kendi kendine gidebilen Roboat II, aynı zamanda yolcu taşıyabiliyor:

Herhangi bir yönde hareket etmek için dört pervanesi bulunan Roboat II, sürücüsüz arabalarda kullanılanlara benzer algoritmalar kullanarak kanallarda otonom bir şekilde gezinebiliyor. Araçta aynı zamanda yönünü bulması ve çevresini haritalandırıp rotasını oluşturması için LiDAR, GPS ve diğer sensörler bulunuyor.

Kendi kendini sürebilen otonom tekneler yıllardır küçük eşyaları taşıyordu ancak yolcu taşımak için çok daha gelişmiş araçlara ihtiyaç duyuluyordu. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 50 kg ağırlığında olan Roboat II de yolcuları bir noktadan bir noktaya taşıyabiliyor. Geliştiriciler, iki yolcu taşımanın bile "COVID dostu" olacağını söylüyorlar.

MIT Profesörü Daniela Rus yaptığı açıklamada, insanları ve eşyaları taşıyabilen ve diğer Roboat'larla bağlantı kurabilen Roboat filoları geliştirdiklerini söyledi. Bu otonom araçların, insanları taşıma ve teslimat yapmanın yanında atık toplama görevlerinde de kullanılması hedefleniyor.

Roboat III'ün de şu anda Amsterdam'da yapım aşamasında olduğu biliniyor. Yaklaşık 4 metre uzunluğunda olacak olan bu araç, 4 ila 6 arasında yolcu taşıyabilecek.