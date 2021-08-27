MNG Kargo Hacklendi: Kullanıcı Bilgileri Çalındı

Ülkemizde yoğun bir şekilde hizmet veren MNG Kargo, siber saldırıya uğradığını belirterek Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na kargo alıcıları bilgilerinin çalındığına dair bildirimde bulundu.

Ülkemizde geniş bir nakliyat ağına sahip olan MNG Kargo, bazı kurumsal müşterilerinin kullanıcı adı ve şifrelerinin ele geçirilmesi sonucunda siber saldırıya uğradıklarını açıkladı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirimde bulunan şirket, kargo alıcılarına ait ad, soyad, adres ve telefon numaraların ele geçirildiğini açıkladı.

15 Ağustos'ta başlayan sızıntıyı 23 Ağustos'ta tespit edebilen şirket, bu durumdan etkilenen kişi sayısının belirsiz olduğunu belirtirken, sistemden kaynaklı bir açık olmadığını, sızıntıya yol açan durumun kurumsal müşteri hesaplarının ele geçirmesinden kaynaklandığını dile getirdi.

"Konuyla ilgili incelemeler devam ediyor"

MNG Kargo, KVKK'ya yaptığı bildirimde konuyla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirterek, veri ihlalinden etkilenen kişilerin MNG Kargo'nun internet sayfası www.mngkargo.com.tr ve 0(850) 222 06 06 numaraları çağrı merkezinden bilgi alabileceğini açıkladı.

KVKK, konuyla ilgili duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ tarafından Kuruma gönderilen veri ihlali bildiriminde özetle;

İhlalin veri sorumlusunun kurumsal müşterilere sunduğu web servis üzerinden, kurumsal müşteriye/müşterilere ait kullanıcı adı ve şifrenin elde edilmesinden kaynaklı olarak, kurumsal müşterinin/müşterilerin hesaplarına yetkisiz erişim gerçekleştiren kişi/kişiler üzerinden sızma şeklinde olduğunun ve sistemden kaynaklı bir açık olmadığının düşünüldüğü,

İhlalin 15.08.2021 tarihinde başladığı ve 23.08.2021 tarihinde sona erdiği,

15.08.2021 tarihinde veri sorumlusunun kurumsal bir müşterisinden gelen sözlü bildirim sonucunda aynı gün içerisinde sızma testi çalışmasına başlandığı, yapılan incelemeler sonucunda 23.08.2021 tarihinde ihlalin tespit edildiği,

İhlalden kargo alıcılarına ait "ad-soyad, adres, telefon numarası" bilgilerinin etkilendiği,

İhlalden etkilenen kişi sayısının belirlenemediği,

İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili https://www.mngkargo.com.tr/iletisim internet sayfası, 0(850) 222 06 06 numaralı çağrı merkezi ve [email protected] e-posta adresinden bilgi alabileceği ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.08.2021 tarih ve 2021/875 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.