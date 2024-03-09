Louis Vuitton, Gucci ve Versace gibi lüks markaların kendine has stilleri olduğunu biliyoruz. Peki bu markalar araba üretse nasıl görünürdü?

Rolex, Balenciaga, Dior, Chanel ve benzeri markalardan bahsettiğimizde çoğunuzun gözünün önüne belirli bir tarz geliyor değil mi? Örneğin; Rolex’in zengin, prestijli ve “ağır” stili ya da Balenciaga’nın cesur, yenilikçi ve avangart tarzı…

Peki bu lüks markalar temsil ettikleri stilleri bir arabaya yansıtsa nasıl olurdu? Bu soruyu yapay zekâ aracı DALL-E'ye sorduk ve çıkan tasarımları içeriğimizde derledik.

Üst düzey saatleriyle prestij ve zenginliği temsil eden Rolex’le başlayalım.

Konu Balenciaga olunca gelecekten gelen cesur ögeler görmek kaçınılmaz olacaktı.

Görseldeki mağaza adına aldırış etmeyin. Doğrusu "Balenciaga" ama yapay zekâ bir "c" ekleme konusunda inisiyatif almış diyelim.

Burberry denilince aklına o ikonik desen gelmeyen var mı?

Zarafeti klasik bir dokunuşla ele alan Chanel:

İtalyan tasarımını klasik ve cesur bir şekilde yakalayan bu araba, Floransa’nın bağrından kopan Gucci’ye oldukça yakışmış.

Hermes markasını biraz tanıdıysak, bu arabayı almak için bir bekleme listesine girmemiz gerekeceğine eminiz!

İkonik “Birkin” çantasıyla tanınan Hermes, bu çantaları herkese satmamasıyla biliniyor. Dünyanın en pahalı çantaları arasında yer alan bir “Birkin” sahibi olmak için, önce markadan farklı ürünler satın alarak bir çeşit “sadakat” puanı toplamanız gerekiyor.

Daha sonrasındaysa marka eğer sizi uygun görürse adınızı bir bekleme listesine kaydediyor ve zamanınız geldiğinde binlerce dolar vererek hayalini kurduğunuz çantayı almak için sizleri mağazaya davet ediyor.

İşte markanın olayı bu. Yani bir nevi “Bizi parayla satın alamazsın.” imajı…

Zarif, şık ve cesur bir tarzı olan Dior’a yakışan bir araba. İçinin “Dior Sauvage” koktuğuna eminiz!

Sofistike ve klasik tasarımıyla Louis Vuitton:

Zekâsıyla gurur duyduğumuz yapay zekâ, görseldeki yazılar konusunda bazen hata yapabiliyor. Markanın doğru ismi "Louis Vuitton".

Çocuksu ve eğlenceli tarzıyla Moschino:

Yapay zekâ Moschino markası için ürettiği bu modele "Moshno" adını vermiş diyelim.

Versace’nin cesur ve gösterişli stili burada da kendini gösteriyor.

Swarovski’den "Bu ışıltılı hayatı ben seçtim." arabası.

Her genç kızın hayali Tiffany’nin ikonik turkuaz rengi, bir arabaya bu kadar yakışırdı. Jantlar kaç karat acaba?!

Sizin en beğendiğiniz hangisi oldu?

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