Kimin Aklına Geldi Nazilere Karşı Bilgisayarla Savaşmak?

Intel ve AMD’nin henüz portakalda vitamin olduğu dönemde II. Dünya Savaşı’nın gidişatını iki bilgisayar belirleyecekti; Naziler’in Enigma'sı ve Müttefikler’in Colossus’u.

Yönetimde kaldığı süre boyunca dünyayı tehdit eden ve güçlü bir teknolojiye sahip olan Nazi Almanyası’na karşı müttefik devletlerin üretebildiği az sayıda teknoloji var. İşte bugün o teknolojilerden biri olan Colossus Bilgisayarı’na konuk oluyoruz.

Colossus Bilgisayarı, İkinci Dünya Savaşı Dönemi’nde Alman Ordusu’nun Enigma ile ürettiği şifreli mesajlaşmaları çözmek için 1943 yılında üretilen dünyanın ilk kısmen programlanabilen dijital bilgisayarıdır. Enigma ise programlanabilen bir bilgisayar değildir. Ayrıca Enigma’yı sadece bir şifre çözme makinesi olarak tanımlayanlar da vardır.

Colossus’un ilk üretimi ve gelişim süreci:

Colossus, Naziler’in şifreli mesajlarını çözmek için 1943 yılında Tommy Flowers tarafından tasarlandı. Bu tarihe kadar Müttefikler, Naziler’in mesajlarını çözememiş ve Naziler’i her daim en az 1 adım geriden takip etmek zorunda kalmıştı.

1944 yılında birçok eksiği olan Colossus, Alan Turing tarafından geliştirildi ve Colossus Mark I ismiyle tamamen hazır hale getirildi. Fakat Naziler, Müttefikler’in şifreleme sistemlerini çözdüklerini öğrendikten sonra Lorenz SZ 40/42 adlı cihazı geliştirdi. Naziler’in bu hamlesine çok kısa bir sürede Alan Turing’in ekibi Colossus Mark II ile karşılık vererek Naziler’in haberleşmesini tamamen engelledi.

Colossus’un arkasındaki fikrin saklanması gerektiği kararı

Colossus Bilgisayar’ı savaş dönemi boyunca toplamda 10 adet üretildi. Savaş sonunda görevini başarıyla tamamlayan Colossus, Başkan Winston Churchill’in talimatıyla adeta depoya kaldırıldı ve burada saklandı. Bu kararın sebebi; dönemine göre çok ileri olan bu teknolojinin diğer devletler tarafından kullanılmasını engellemekti.

Colossus’dan yıllar sonra üretilen pentium işlemcili bilgisayarlara göre Colossus’un hızı karşılaştırıldığında bile Colossus’un 2 kat daha hızlı olduğu tespit edildi. Eğer Churchill, bu teknolojiyi saklama talimatı vermeseydi bugün daha gelişmiş bilgisayarlara daha erken kavuşabilirdik.

Sanat Dünyası’nda Colossus Bilgisayar’ı

Oscar ödüllü film The Imitation Game’de Alan Turing ve Colossus’un hikâyesi anlatılmıştı. Arzu edenlerin The Imitation Game’i izlemeleri tavsiye edilir.

Peki ya sizler daha önce tarihin akışını değiştiren Colossus Bilgisayarı'nı duymuş muydunuz? Colossus Bilgisayarı hakkında neler düşünüyorsunuz?