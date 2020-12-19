Son dönemde hareketli günler geçiren ve arka arkaya yeni akıllı telefon haberleri ile gündeme gelen Motorola'nın yeni telefonu Moto G Play'den ilk bilgiler geldi. Google Play Console listelerinde görüntülenen telefona dair Motorola'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Bir dönemin efsane telefon üreticisi Motorola, eski parlak günlerini yeniden yakalamak için çalışmaya devam ediyor. Son dönemde Moto E7, Moto G 5G, Moto G9 Power ve RAZR 2 gibi modelleri ile gündeme gelen üreticinin şimdi de Moto G Play (2021) isimli bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

TTechnical isimli bir Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Motorola'nın yeni akıllı telefonu Google Play Console listelerinde görüntülendi. Listede Moto G Play (2021) ismi ile yer alan akıllı telefonun ilk özellikleri de böylece ortaya çıkmış oldu. Ancak Motorola henüz bu haberi doğrulamadı ya da telefonla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Moto G Play'in bilinen özellikleri:

Google Play Concole listesindeki ekranda görüntülenen bilgilere göre Moto G Play, Qualcomm Snapdragon 460 işlemci ve 3 GB RAM ile gelecek ve 6.5 inç'lik 720x1600 HD+ IPS bir ekrana sahip olacak. Teknik anlamda ciddi bir vaadi bulunmayan bu telefon da belli ki Motorola'nın uygun fiyat politikası ile satışa sunacağı başlangıç seviyesi telefonlarından biri olacak.

Telefonun tasarımına dair üzerine konuşabileceğimiz tek materyal Google Play Console sayfasında yer alan görsel. Bu görsele göz attığımzda kalın çerçeveli, damla çentikli ve yan tarafında kontrol tuşları olan bir telefon görüyoruz. Ancak bu görselin telefonun tasarımını yansıttığına dair kesin bir bilgi yok. Dolayısıyla daha detaylı ve kesin bilgi için biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.